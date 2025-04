De ‘Blue Jasmine’ a ‘Disclaimer’: exploramos las colaboraciones de Cate Blanchett con cineastas de renombre

Rooney Mara y Cate Blanchett en la película Carol

Disclaimer

Blue Jasmine

El aviador

El callejón de las almas perdidas y Pinocho de Guillermo del Toro

Con una trayectoria que abarca desde dramas históricos hasta producciones de acción y fantasía, Cate Blanchett ha demostrado ser una de las actrices más versátiles y prestigiosas de su generación. Su capacidad para encarnar a figuras complejas, ya sean reinas, villanas o artistas atormentadas, le ha permitido construir una carrera repleta de reconocimientos, incluyendo múltiples nominaciones al Oscar y dos estatuillas ganadas. A lo largo del tiempo, su compromiso con papeles desafiantes la ha llevado a cruzarse con algunas de las miradas más potentes del cine contemporáneo, dando forma a obras que trascienden géneros y estilos.

Por eso, si bien podríamos detenernos en sus colaboraciones con cineastas como Todd Haynes (Carol), su participación como villana en Indiana Jones bajo la dirección de Steven Spielberg, o su reciente aparición en el thriller de espías Código Negro (Black Bag - 2025) de Steven Soderbergh, en esta ocasión nos enfocamos en destacar algunas de sus alianzas más memorables con autores consagrados como Alfonso Cuarón, Martin Scorsese, Guillermo del Toro y Woody Allen.

Disclaimer (Prensa Apple TV)

En primer lugar, destacamos la unión creativa entre Cate Blanchett y el realizador mexicano Alfonso Cuarón, una figura clave del cine contemporáneo gracias a obras como Gravedad (Gravity - 2013), Niños del hombre (Children of Men - 2006), Harry Potter y el prisionero de Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - 2004) y Roma (2018). En Disclaimer, su nueva producción para Apple TV+, Cuarón no solo dirige, sino que también escribe el guion y se desempeña como productor ejecutivo. El thriller adapta la novela homónima de Renée Knight y marca un nuevo desafío actoral para Blanchett, quien interpreta a una reconocida periodista enfrentada a las consecuencias de su pasado.

La serie se sumerge en un relato psicológico y tenso, donde el personaje de Blanchett descubre un libro que revela detalles íntimos de su vida, obligándola a confrontar errores que creía enterrados. La narrativa avanza entre recuerdos y revelaciones, mientras se entrecruzan el suspenso, los dilemas morales y las heridas familiares. El elenco se completa con nombres de peso como Kevin Kline (Último viaje a Las Vegas), Sacha Baron Cohen (Borat), Kodi Smit-McPhee (ParaNorman), Hoyeon Jung (El juego del calamar), Louis Partridge (Enola Holmes) y Lesley Manville (El hilo fantasma).

Blue Jasmine

Captura del tráiler oficial de Blue Jasmine

Otra colaboración destacada fue con el cineasta neoyorquino Woody Allen, quien la dirigió en Blue Jasmine, uno de los papeles más aclamados de su filmografía. Estrenada en 2013, la película se centra en una mujer de la alta sociedad que, tras perder su estatus económico, se ve obligada a reconstruir su vida desde cero. Blanchett entrega una interpretación profundamente emocional, encarnando a una protagonista quebrada por dentro, atrapada entre la negación y la desesperación. Su trabajo fue reconocido con el premio Oscar a Mejor Actriz, consagrando su talento en un papel protagónico complejo y exigente.

La actuación de Blanchett logra captar con precisión los matices de un personaje que transita entre el delirio y la vulnerabilidad, lo que llevó a la crítica a considerarla como uno de los mejores desempeños femeninos de los últimos años. Blue Jasmine se suma a una extensa lista de largometrajes exitosos de Allen, entre los que destacan Annie Hall (1977), Manhattan (1979), Hannah y sus hermanas (1986) y Medianoche en París (Midnight in Paris - 2011).

El callejón de las almas perdidas y Pinocho de Guillermo del Toro

El callejón de las almas perdidas

En tercer lugar, se destaca la colaboración de la actriz con el director mexicano Guillermo del Toro en El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley, 2021), una reinterpretación oscura y estilizada del clásico noir de 1947. En esta producción, la actriz encarna a la doctora Lilith Ritter, una psiquiatra tan enigmática como peligrosa, que se cruza en el camino de un ambicioso mentalista interpretado por Bradley Cooper (Nace una estrella, Los juegos del destino). Con una estética cuidada al detalle y una narrativa cargada de ambigüedad moral, el realizador construye un universo sombrío en el que Blanchett se mueve con elegancia y astucia, aportando un aire clásico a su personaje.

Esta no fue la única colaboración entre Blanchett y del Toro: también prestó su voz en Pinocho de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro’s Pinocchio - 2022), la versión animada del director que combinó stop-motion (animación cuadro a cuadro) con un enfoque más oscuro y emotivo del cuento tradicional. Allí, interpretó a Spazzatura, el peculiar mono del conde Volpe, demostrando una vez más su versatilidad incluso en registros animados. Ambas producciones se suman a la extensa y reconocida filmografía de Guillermo del Toro, que incluye títulos como El laberinto del fauno (2006), La forma del agua (The Shape Of Water - 2017), La cumbre escarlata (Crimson Peak - 2015) y Titanes del Pacífico (Pacific Rim, 2013).

El aviador (The Aviator)

Captura del tráiler oficial de El aviador

Para cerrar este recorrido por las colaboraciones de Cate Blanchett con cineastas de renombre, es imposible no mencionar El aviador (The Aviator), el ambicioso drama biográfico dirigido por Martin Scorsese (Los asesinos de la luna, Taxi Driver) en 2004. El largometraje retrata la vida de Howard Hughes, un magnate de la aviación, cuya ingenio iba de la mano con sus profundas obsesiones. En este contexto, Blanchett asumió el desafío de interpretar a una de las figuras más icónicas del Hollywood clásico: Katharine Hepburn. Lejos de limitarse a una simple imitación, la actriz logró capturar la esencia de la estrella con una interpretación llena de carisma y matices, que le valió el reconocimiento de la crítica.

El trabajo de Blanchett en la película no solo demostró su capacidad para encarnar personajes históricos con autenticidad, sino que también le otorgó un lugar en la historia del cine al convertirse en la primera actriz en ganar un Oscar por interpretar a otra actriz ganadora de la estatuilla. Su versión de Hepburn equilibra la sofisticación y el ingenio característicos de la actriz con una sensibilidad que la humaniza, mostrando tanto su fortaleza como su vulnerabilidad en su relación con Hughes.

Blanchett estuvo acompañada en pantalla por un elenco de primer nivel encabezado por Leonardo DiCaprio en el papel de Hughes, quien entregó una de las interpretaciones más intensas de su carrera. Junto a ellos, la película contó con la participación de actores como Kate Beckinsale (Inframundo) en el rol de Ava Gardner, John C. Reilly (Boogie Nights) como Noah Dietrich y Alec Baldwin (Los infiltrados) como Juan Trippe. La combinación de un reparto excepcional, una dirección meticulosa y una producción de gran escala convirtió a El aviador en un éxito de taquilla y de crítica, consolidando su lugar como una de las películas más destacadas de la filmografía de Scorsese.