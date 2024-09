Konami confirma estar trabajando en el Volumen 2 de Metal Gear Solid Master Collection

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, de Konami.

Durante la transmisión del programa Metal Gear Production Hotline (una emisión dedicada a las novedades de la saga Metal Gear, narrada por sus desarrolladores), Konami ha confirmado que están trabajando en el segundo volumen de la Metal Gear Solid Master Collection. Noriaki Okamura, productor de la serie, pidió paciencia a la comunidad, señalando que traer los títulos más recientes a plataformas modernas presenta desafíos técnicos importantes.

Okamura explicó que uno de los principales desafíos para el Volumen 2 es que la mayoría de los juegos más recientes de la saga no tienen versiones en HD preexistentes. “Algunos están en HD, pero esos son títulos muy grandes, y eso trae consigo su propio abanico de complicaciones”, comentó el productor.

Esta falta de versiones actualizadas significa que llevar estos títulos a plataformas modernas requerirá más tiempo y esfuerzo de lo habitual. Por ello, el equipo está evaluando cuidadosamente cómo abordar estos porteos para evitar problemas y garantizar una calidad óptima.

El Volumen 1, que incluyó los tres primeros juegos de la saga, recibió críticas mixtas en su lanzamiento debido a problemas técnicos, especialmente en su versión para PC. Konami no quiere repetir los errores del pasado, y por eso está tomando más tiempo para asegurarse de que el Volumen 2 ofrezca una experiencia pulida y sin fallos.

Una de las grandes incógnitas es qué juegos formarán parte de esta nueva colección. Si bien no se ha confirmado una lista completa, existe una gran expectativa de que títulos como Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots y Metal Gear Solid: Peace Walker puedan finalmente llegar a plataformas modernas, siendo la primera vez que la cuarta parte de la obra de Hideo Kojima esté disponible fuera de su lanzamiento original en PlayStation 3. Konami promete que cuando tengan una idea clara del contenido y la fecha de lanzamiento, lo comunicarán.