Caddo Lake: Dylan O’Brien lidera el primer adelanto del thriller producido por M. Night Shyamalan

Max continúa consolidándose en la industria con su amplio catálogo de franquicias icónicas, incluyendo Harry Potter, El señor de los anillos (The Lord of the Rings) y Juego de tronos (Game of Thrones), entre otras. La plataforma está ampliando su oferta con una nueva película de suspenso y misterio titulada Caddo Lake. Este proyecto contará con un elenco de renombre y un director galardonado que también asumirá el rol de productor, prometiendo añadir una nueva dimensión a la biblioteca de Max.

Caddo Lake, anteriormente conocida como The Vanishings At Caddo Lake, nos sumergirá en los oscuros secretos de un pequeño pueblo. La sinopsis oficial revela: “Cuando una niña de ocho años desaparece misteriosamente, una serie de muertes y desapariciones pasadas comienzan a conectarse entre sí, alterando para siempre la historia de una familia rota.” Este intrigante thriller promete desentrañar los misterios que han atormentado a la comunidad y afectar profundamente a quienes buscan la verdad.

El elenco de Caddo Lake destaca por dos protagonistas notables. Dylan O’Brien, conocido por sus papeles en Teen Wolf, Love and Monsters y la exitosa franquicia The Maze Runner, liderará el proyecto. A su lado estará Eliza Scanlen, reconocida por su participación en Mujercitas (Little Women, 2019) y en la serie limitada Sharp Objects. Completarán el reparto Lauren Ambrose (Six Feet Under), Eric Lange (Elegida), Sam Hennings (La gente de las semillas) y Diana Hopper (Verdad oculta), aportando una diversidad de talentos al thriller.

Lo interesante de Caddo Lake es que ha sido dirigido por Celine Held y Logan George, conocidos por su trabajo en Dark Matter y Modern Love, respectivamente. Ambos cineastas también participaron en la serie Servant, que explora cómo una tragedia impacta a una pareja de Filadelfia y una misteriosa fuerza entra en su hogar. Esta serie contó con la producción ejecutiva de M. Night Shyamalan (Fragmentado, El sexto sentido), quien también será productor de Caddo Lake. Dado su historial, podemos esperar que el proyecto esté lleno de giros inesperados y momentos de alta tensión.

Además, M. Night Shyamalan ha tenido un año muy ocupado, produciendo Observados (The Watchers), el debut como directora de su hija Ishana Night Shyamalan, protagonizado por Dakota Fanning (La guerra de los mundos). También estrenó recientemente La trampa (Trap, 2024), un thriller en el que un padre y su hija planean asistir a un concierto, solo para descubrir que el evento es en realidad una trampa para capturar a un asesino en serie conocido como “El carnicero”.

Caddo Lake llegará a la plataforma de Max el próximo 10 de octubre.