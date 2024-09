Only Murders in the Building: la comedia protagonizada por Selena Gomez es renovada para una quinta temporada

Only Murders in the Building (Eric McCandless/Disney)

Buenas noticias para los fans de Only Murders in the Building: la serie cómica y de crímenes, disponible en Disney+ en Latinoamérica y en Hulu en Estados Unidos, ha sido renovada para una quinta temporada. La noticia llega justo una semana después del estreno de la cuarta entrega, que vuelve a reunir al carismático trío de Charles, Mabel y Oliver Putnam. Este anuncio asegura más misterios y risas para los seguidores de la serie.

Si bien aún no se han revelado detalles específicos sobre la quinta temporada, se sabe que seguirá el formato de sus predecesoras con 10 episodios. La cuarta entrega está actualmente en emisión, con el primer episodio lanzado el 27 de agosto. Los nuevos episodios se estrenarán semanalmente todos los martes, hasta el final programado para el 29 de octubre.

El proyecto, creado por Steve Martin (El padre de la novia) y John Hoffman (Grace and Frankie, Un perro de otro mundo), ha captado la atención de la audiencia desde su estreno. La historia sigue a Oliver, un director de teatro frustrado; Charles, un actor que tuvo su momento de gloria en televisión y luego enfrentó dificultades para relanzar su carrera; y Mabel, una joven con un pasado enigmático. Juntos, forman equipo para realizar un podcast y resolver el asesinato ocurrido en su edificio de Nueva York.

La tercera temporada de Only Murders in the Building fue un éxito absoluto, logrando recibir una impresionante cantidad de 21 nominaciones a los premios Emmy, la mayor cifra obtenida por la serie hasta la fecha. Esta aclamación crítica se refleja en la calificación de 97% en Rotten Tomatoes para la entrega más reciente, lo que subraya la consistencia y la calidad del programa a lo largo de sus temporadas

En la entrega actual, el trío principal, compuesto por Steve Martin, Martin Short (Los tres amigos) y Selena Gomez (Hotel Transylvania, Emilia Pérez), deja atrás la emblemática ciudad de Nueva York para embarcarse en un viaje a Los Ángeles. La trama se centra en un estudio cinematográfico que desea convertir el podcast del trío en una película, mientras intentan resolver los eventos relacionados con el personaje de Sazz Pataki. Este nuevo escenario promete aportar una dinámica fresca y emocionante a la serie.

Además de la divertida trama y la química entre los protagonistas, Only Murders in the Building ha enriquecido su elenco con nombres de renombre. Nos presentaron a Meryl Streep (La muerte le sienta bien, El diablo viste a la moda), Da’Vine Joy Randolph (Los que se quedan), Michael Cyril Creighton (High Maintenance) y Paul Rudd (Ni idea, Ant-Man y la Avispa), lo que eleva aún más el atractivo del programa.

La cuarta entrega también cuenta con participaciones de Eva Longoria (Jane the Virgin, Over Her Dead Body), Melissa McCarthy (Gilmore Girls, Chicas armadas y peligrosas), Eugene Levy (Schitt’s Creek), Zach Galifianakis (Locos por los votos, ¿Qué pasó ayer?), Molly Shannon (Una buena persona), Kumail Nanjiani (Eternals) y Richard Kind (Intensamente). Estos actores de renombre suman valor a la serie y prometen brindar actuaciones memorables en los episodios que están por venir.