REVIEW | Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics - El retorno de una leyenda

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics | Capcom

Es difícil cuantificar el valor histórico que tienen algunos videojuegos, pero sí es muy fácil sentir el paso del tiempo en carne propia cuando uno piensa en ciertos títulos. Por más que me duela admitirlo, hay juegos que son “de viejo”, al menos hablando de forma relativa a lo que es el mundo del gaming. Una persona de 15 años que disfrute el hit indie del momento quizás no sepa mucho sobre la historia del gaming. Por eso un lanzamiento como este Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics me parece tan importante. Y, lo que es más, ayuda mucho que sea un producto de tan alta calidad.

Capcom ya nos tiene acostumbrados a las colecciones de sus juegos clásicos. Al fin y al cabo, no existe una persona que niegue el peso que la compañía tuvo en la década de los ‘90, especialmente en el mundo del arcade y de los juegos de peleas. Street Fighter es uno de los juegos que define al género entero, pero Capcom es mucho más que simplemente Street Fighter. A finales de 1994, Capcom tuvo la brillante idea de lanzar X-Men: Children of the Atom, un juego de peleas utilizando los populares héroes de Marvel, y ese fue el principio de una de las franquicias más populares y queridas en toda la industria del gaming.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, entonces, es una celebración de esta franquicia, juntando siete juegos diferentes que ilustran el panorama de lo que fue la combinación de Capcom y Marvel en esa década dorada: X-Men: Children of the Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes y el beat ‘em up The Punisher. Muchos de estos juegos le dieron forma a la idea de un crossover en el gaming, y tenerlos de regreso es, de por sí, motivo de celebración.

Lo cierto es que, a pesar de que haya varios de estos títulos que prácticamente no necesitan introducción, esta colección recibe con brazos abiertos no solamente a los jugadores de antaño, sino también a los más nuevos. Los tiempos son distintos, y Marvel hoy en día es un titán astronómico, con un peso mucho mayor al que tenía hace 30 años. Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es la oportunidad ideal para que las nuevas generaciones entiendan por qué estos juegos fueron tan importantes, mientras que los que ya son fanáticos también encontrarán contenido atractivo.

En primer lugar, cada uno de los juegos ofrece un modo entrenamiento con opciones modernas. Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics nos permite activar números de daño, historial de comandos y hitboxes para discernir la fisionomía de cada movimiento de nuestros personajes. Por supuesto, el juego también cuenta con una lista de movimientos para cada uno de ellos, que incluso va un paso más allá de ser un simple menú y como opción pueden verse las marquesinas originales del arcade que además explican las mecánicas clave de cada juego específico a modo de tutorial simplificado.

Por supuesto que esta no es la única modernización que presenta la colección. Como es de esperarse, todos los juegos cuentan con modalidad online con la tecnología rollback que permite partidas con la menor latencia posible, pero también incluyen todos los extras que uno quiere ver en este tipo de relanzamientos.

Cada juego tiene una galería con ilustraciones que van mucho más allá de simplemente el arte de los personajes en alta resolución, sino que también incluyen documentos de diseño dibujados a mano y escaneados, con anotaciones en japonés y variaciones de arte conceptual. Como si esto fuera poco, cada juego está disponible en su versión americana y su versión japonesa, importante para títulos como Marvel Super Heroes vs. Street Fighter que en su momento contaba con un personaje exclusivo para Japón.

Esto me lleva inevitablemente a recalcar algo que, quizás, pase desapercibido para muchos. Y es que las versiones de estos juegos son, en su totalidad, basadas en los lanzamientos de arcade. Si bien esto suena como una obviedad, es particularmente importante para aquellos de nosotros que disfrutamos estos juegos en la primera PlayStation. Esto se debe a que esas versiones eran inferiores a las originales: ninguno de los juegos pensados como tag fighters podían realmente funcionar como tales en la consola de Sony por limitaciones técnicas. Por lo tanto, a esa increíble dosis de nostalgia, se le suma que para muchos de nosotros esta puede ser la primera vez que juguemos Marvel vs. Capcom como el tag fighter que siempre fue.

Hablar sobre los juegos en sí puede resultar un tanto redundante. No hay mucho que se pueda decir mecánicamente debido a que cada juego es una clara evolución del anterior, y todos ellos son títulos de calidad de Capcom que se describen por sí solos. El único que quizás requiere una mención en particular es The Punisher.

Este beat ‘em up del año 1993, protagonizado por el personaje homónimo, fue el primer título de Marvel desarrollado por Capcom, por lo que a pesar de no pertenecer al género, podría decirse que su inclusión en esta colección es más que nada por su valor histórico que por cualquier otra cosa. De todas formas, eso no quita que sea un juego entretenido.

Lo bueno es que The Punisher también demuestra otras de las bondades de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics que quizás no se vayan a notar demasiado en los otros títulos a pesar de estar allí presentes. Esta colección cuenta con la posibilidad de guardado y cargado rápido de partidas, lo que elimina cualquier frustración típica de los viejos arcades diseñados para tragar nuestras monedas. The Punisher también permite especificar con cuántas vidas comenzamos la partida, y por supuesto la opción de tener los famosos “Continue” infinitos, o tener que simular ingresar una moneda con un botón.

Sencillamente, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es una gran colección de algunos de los mejores juegos no solamente del género, sino de la industria en sí. Capcom se encuentra hace ya algunos años en lo que muchos consideramos una nueva era dorada y este relanzamiento, con títulos de la era dorada anterior, confirma esa teoría. Marvel vs. Capcom, como franquicia, es algo que cualquier fan de alguna de las dos compañías se merece experimentar, y tener todos los títulos clásicos en un solo lugar con tantas funciones que amenizan la experiencia, es simplemente un lujo.

9 Las leyendas nunca mueren Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es un paquete de muy alta calidad con algunos de los juegos más importantes de la industria, indispensable para fans y excelente para las nuevas generaciones. Revisado en PlayStation 4 Plataformas: PlayStation 4 PC Nintendo Switch