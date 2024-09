Prince of Persia: The Lost Crown revela fecha de lanzamiento y detalles sobre su esperado DLC

Prince of Persia: The Lost Crown, de Ubisoft.

A partir del próximo 17 de septiembre podremos disfrutar de Prince of Persia: The Lost Crown - Mask of Darkness. El esperado DLC del título desarrollado por Ubisoft Montpellier, profundizará en la historia de Radjen, el enigmático integrante de los Inmortales.

En esta expansión, seremos transportados al ‘Palacio Mental de Radjen’, un nuevo escenario donde nos enfrentaremos a desafíos aún más complicados que los del juego original.

A diferencia de lo que ocurre en el juego base, la mayoría de las habilidades temporales de Sargon estarán desactivadas, lo que significa que tendremos que valernos de nuestra habilidad y nuestra destreza en el combate y la exploración para superar estos nuevos retos. Los amuletos, pociones y otras mejoras también serán limitados, aumentando la dificultad del contenido.

La trama girará en torno al pasado de Radjen, revelando más sobre sus orígenes y motivaciones. A lo largo de la travesía, descubriremos recuerdos fragmentados de su vida, que añadirán más profundidad al personaje y a su participación como miembro de los Inmortales.

Encontraremos disponible Prince of Persia: The Lost Crown - Mask of Darkness en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch el 17 de septiembre.