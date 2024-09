PlayStation celebra su trigésimo aniversario con eventos, música y una prueba especial de Gran Turismo

Gran Turismo 7, de Polyphony Digital.

PlayStation cumple tres décadas revolucionando la industria de los videojuegos, y Sony no ha esperado para iniciar sus celebraciones. Aunque el aniversario oficial será en diciembre, la compañía ha revelado parte de los planes para conmemorar este hito, con actividades que arrancarán en octubre y se extenderán hasta enero de 2025.

Una de las grandes sorpresas es la llegada de My First GT, una prueba gratuita de Gran Turismo 7 que permitirá a los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5 disfrutar de una selección de autos, pistas y eventos icónicos de la saga. La fecha exacta para esta prueba aún no ha sido confirmada, pero se espera que esté disponible durante las festividades del aniversario.

Otro punto destacado de las celebraciones es el lanzamiento mensual de bandas sonoras clásicas de PlayStation en la plataforma digital Spotify. Desde octubre hasta enero podremos disfrutar de los temas más icónicos de títulos como God of War, Twisted Metal y Starhawk, reviviendo la magia de estos grandes juegos.

Por otro lado, del 21 al 22 de septiembre, PlayStation ofrecerá un fin de semana de multijugador online gratuito para títulos como NBA 2K24, Madden NFL 24 y Tekken 8, sin necesidad de suscripción a PlayStation Plus. También habrá torneos con premios especiales y avatares conmemorativos.

Estas son solo algunas de las actividades planeadas para celebrar el trigésimo aniversario de PlayStation, prometiendo más sorpresas y anuncios en los próximos meses.