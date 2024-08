El otro lado de Christopher Reeve: un vistazo a las películas del actor más allá de Superman

Superman 2 Year: 1980 GB Christopher Reeve, Margot Kidder Director: Richard Lester

Christopher Reeve es, sin dudas, una leyenda en la industria del cine. Su interpretación de Superman en Superman: The Movie (1978) no solo revolucionó el género de superhéroes, sino que también estableció un nuevo estándar para el personaje. Las secuelas, Superman II (1980), Superman III (1983) y Superman IV: En busca de la paz (Superman IV: The Quest for Peace - 1987), continuaron explorando su legado como el Hombre de Acero, consolidando su estatus icónico en el cine. Sin embargo, en esta ocasión, nos vamos a enfocar en su carrera fuera de este rol, demostrando que el intérprete fue mucho más que Superman y explorando sus contribuciones a una variedad de géneros cinematográficos.

Christopher Reeve en Pide al tiempo que vuelva (Somewhere in Time - 1980)

Captura del tráiler oficial de Deja que el tiempo vuelva

Empezamos con una de las actuaciones más emblemáticas de Reeve en Pide al tiempo que vuelva (Somewhere in Time), una película lanzada en 1980 que sigue la historia de Richard Collier, un dramaturgo que viaja en el tiempo para encontrarse con el amor de su vida. La película, basada en la novela de Richard Matheson, se adentra en el terreno de la fantasía romántica, donde el actor ofrece una interpretación profundamente conmovedora y sensible como el protagonista que se embarca en un viaje atemporal para buscar el amor perdido.

El largometraje fue dirigido por Jeannot Szwarc, conocido por su trabajo en Tiburón 2 y Santa Claus: La película. Szwarc crea una atmósfera envolvente y nostálgica que resuena con la esencia romántica y fantástica de la historia. La película también cuenta con un elenco destacado que incluye a Jane Seymour (007: Vive y deja morir, Dr. Quinn, Medicine Woman) en el papel de la musa de Reeve, Christopher Plummer (La novicia rebelde, El informante) como el antagonista, y Teresa Wright (Los mejores años de nuestra vida, La sombra de una duda) en un rol secundario notable. La colaboración de estos talentosos actores, junto con la evocadora banda sonora de John Barry (Los diamantes son eternos), hace que Pide al tiempo que vuelva sea una experiencia cinematográfica única y apreciada por los aficionados al género de fantasía romántica.

Christopher Reeve en Lo que queda del día (The Remains of the Day - 1993)

Captura del tráiler oficial de Lo que queda del día

En segundo lugar, tenemos la película dramática Lo que queda del día (The Remains of the Day - 1993), que nos cuenta la vida de un mayordomo inglés, Stevens, quien reflexiona sobre su vida mientras sirve a un aristócrata durante el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Christopher Reeve ofrece una actuación destacada en este filme, interpretando al Congresista Jack Lewis, un personaje que, aunque secundario, juega un papel crucial en la trama. Su interpretación aporta una dimensión adicional al filme, ayudando a destacar el contraste entre el deber y el deseo personal, temas centrales de la historia.

Junto al actor, el reparto está protagonizado por Anthony Hopkins (El Padre, El silencio de los inocentes) y Emma Thompson (Realmente amor, Harry Potter y la Orden del Fénix), quienes ofrecen actuaciones notables que son el corazón de la historia. James Fox (Pasaje a la India, El sirviente), Peter Vaughan (Game of Thrones) y Hugh Grant (Un lugar llamado Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral) también forman parte del elenco, enriqueciendo la trama con sus interpretaciones en un contexto de cambio social y político.

Christopher Reeve en Trampa mortal (Deathtrap - 1982)

Captura del tráiler oficial de Trampa mortal

En último lugar, tenemos otro rol fundamental del actor en Trampa mortal (Deathtrap - 1982), un thriller psicológico que nos cuenta la historia de un dramaturgo en decadencia, Sidney Bruhl, interpretado por Michael Caine (El gran truco), que trama un elaborado plan para asesinar a un joven artista y robar su obra maestra. Christopher Reeve interpreta a el joven escritor Clifford Anderson, cuyo papel es crucial para el desarrollo de la intrincada trama de engaños y giros inesperados. Reeve aporta una interpretación que equilibra la vulnerabilidad y el misterio, creando una dinámica intrigante con Caine en un duelo de ingenio y manipulación.

Basada en la obra de teatro homónima de Ira Levin, Trampa mortal está dirigida por Sidney Lumet, una eminencia en el cine conocido por clásicos como 12 hombres en pugna (12 Angry Men - 1957) y Larga jornada hacia la noche (Long Day’s Journey Into Night - 1962). La película cuenta con las participaciones de Dyan Cannon (El cielo puede esperar), Irene Worth (Su sombra siniestra) y Henry Jones (Una mujer de cuidado), quienes aportan profundidad y matices adicionales a la trama. La colaboración entre Lumet y estos talentosos actores convierte a Trampa mortal en una pieza esencial del thriller psicológico, llena de tensión y giros dramáticos que mantienen al espectador al borde de su asiento.