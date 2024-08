‘El ocaso de los dioses’, ‘Wallace & Gromit’ y más: repasamos las producciones animadas que llegarán a Netflix

Captura del tráiler oficial de Hechizados

El ocaso de los dioses

Wallace & Gromit

Hechizados

Netflix sigue fortaleciendo su catálogo con producciones animadas de calidad. En los últimos años, hemos visto cómo títulos como Klaus, Arcane, Gatitos explosivos, Love, Death & Robots, Nimona y La familia Mitchell vs. las máquinas (The Mitchells vs. The Machines - 2021) han salido a la luz, conquistando tanto a la crítica como al público. Estas animaciones, que van desde conmovedoras historias familiares hasta intensas series de acción, han demostrado que la plataforma es capaz de ofrecer contenido animado diverso y atractivo.

Este año, Netflix no se queda atrás y ha anunciado una nueva ola de producciones animadas que promete conquistar a sus usuarios. Entre los títulos más esperados se encuentra la segunda temporada de Arcane, una serie que se inspira en el universo del popular juego League of Legends de Riot Games. Además, se suma Terminator Zero, una serie que expande la icónica franquicia de ciencia ficción, llevando a los espectadores a un mundo donde la animación y la acción se fusionan para ofrecer una experiencia única.

En esta ocasión, exploramos tres de las próximas producciones animadas que llegarán a la plataforma de streaming. Estas incluyen tanto series como películas, cada una con su estilo y propuesta únicos.

El ocaso de los dioses - Twilight of the Gods (Creado por Zack Snyder)

Twilight of the Gods

En primer lugar, destaca la nueva serie animada El ocaso de los dioses (Twilight of the Gods), una nueva colaboración entre Netflix y el cineasta Zack Snyder, conocido por sus trabajos en El hombre de acero (Man of Steel - 2013), Rebel Moon y Army of the Dead. La trama se centra en Leif, un rey mortal salvado en el campo de batalla por Sigrid, una guerrera con una voluntad de hierro. Su historia toma un giro dramático durante su noche de bodas, cuando se enfrentan a la ira terrorífica de Thor y un grupo de cruzados en una misión de venganza despiadada.

El ocaso de los dioses, que ahondará en la mitología nórdica, llegará a Netflix el próximo 19 de septiembre. El elenco de voces incluye a Stuart Martin (Army of Thieves, Miss Scarlet and The Duke), Rahul Kohli (Misa de medianoche), Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049, La chica en la telaraña), Lauren Cohan (The Walking Dead), Pilou Asbæk (La esfera del poder) y John Noble (Fringe). Este talentoso grupo de actores promete dar vida a una narrativa rica en matices y emoción, elevando la expectativa para el estreno de la serie en la plataforma de streaming.

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl (Dirigido por Nick Park y Merlin Crossingham)

Wallace y Gromit

En segundo lugar, se encuentra Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl, una nueva entrega en la popular franquicia de animación stop-motion creada por Aardman. Aunque aún no se han revelado muchos detalles, se sabe que el nuevo título podría seguir a Gromit, quien está preocupado de que Wallace se esté volviendo demasiado dependiente de sus inventos y descuidando su vida cotidiana. La trama toma un giro inesperado cuando Wallace crea un gnomo inteligente que parece desarrollar una mente propia, lo que promete llevar la historia en una dirección intrigante y divertida.

Este proyecto proviene de Aardman, el estudio de animación británico conocido por su distintiva estética basada en la plastilina. Los cineastas Nick Park, responsable de Wallace y Gromit: la batalla de los vegetales, y Merlin Crossingham, conocido por su trabajo en Morph, han indicado que Feathers McGraw, el icónico y malvado pingüino, regresará como el oscuro villano de esta nueva aventura. La inclusión de Feathers McGraw, un antagonista memorable de The Wrong Trousers (Los pantalones equivocados), ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la serie.

Nick Park explicó la decisión de traer de vuelta a Feathers McGraw, afirmando: “Había tenido la idea de una película sobre gnomos de jardín que se volvían malos durante más de una década, pero nunca pude averiguar qué los hacía malos. Así que se me ocurrió que la pregunta más frecuente que me hacen cuando conozco a los fans es: ¿volverá alguna vez el pingüino Feathers McGraw, el antagonista original de Wallace y Gromit de ‘The Wrong Trousers’ hace 30 años? Nos divertimos trayéndolo de vuelta en cameos, pero ahora, tres décadas después, parecía que era el momento adecuado. Entonces se me ocurrió: ¿Qué pasaría si Feathers estuviera involucrado con estos gnomos?”.

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl llegaría a la plataforma durante el próximo mes de diciembre.

Hechizados (Dirigido por Vicky Jenson)

Captura del tráiler oficial de Hechizados

En último lugar, destaca Hechizados (Spellbound), una película de fantasía que se estrenará el próximo 22 de noviembre, prometiendo llevar a los espectadores a un mundo mágico y lleno de aventuras. La historia se desarrolla en el reino de Lumbria, donde la reina Ellsmere y su esposo, el rey Solon, viven en una aparente armonía. Sin embargo, su existencia idílica se ve interrumpida de manera dramática cuando un hechizo oscuro los transforma en monstruos y amenaza con sumergir a Lumbria en una eterna oscuridad. Este giro oscuro establece el escenario para una narrativa repleta de desafíos y magia.

La trama se centra en la princesa Ellian, quien, frente a esta amenaza devastadora, decide emprender una valiente misión para rescatar a sus padres y restaurar la paz en su reino. La valiente princesa deberá enfrentarse a numerosos obstáculos y enemigos mientras busca una solución para romper el hechizo y devolver a Lumbria a su estado de prosperidad.

Dirigida por Vicky Jenson, conocida por su trabajo en Shrek y El espantatiburones, Hechizados cuenta con un elenco de voces destacado que incluye a Rachel Zegler (conocida por Amor sin barreras y Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes), Nicole Kidman (Big Little Lies), Javier Bardem (Sin lugar para los débiles), Nathan Lane (Only Murders in the Building) y John Lithgow (Los asesinos de la luna).