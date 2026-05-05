Take-Two insiste en el público de consolas y explica por qué Grand Theft Auto 6 no sale en PC

Grand Theft Auto VI, de Rockstar. (Difusión)

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, explicó en una reciente entrevista que la decisión de no lanzar Grand Theft Auto 6 para PC junto con las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series responde a la estrategia histórica de Rockstar Games de priorizar a los consumidores principales de consola. El esperado título llegará el 19 de noviembre de 2026 exclusivamente a consolas, mientras el público de PC permanece expectante, repitiéndose el patrón de entregas anteriores de la saga. Surge así la pregunta sobre por qué Rockstar mantiene esta postura y cuáles son sus implicancias en un mercado donde el PC adquiere cada vez más relevancia.

Estrategia histórica de Rockstar: prioridad en consolas

La política de lanzamientos escalonados no es nueva en Rockstar Games. Aunque varios de los títulos más reconocidos del estudio, como Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2, terminaron llegando a PC, siempre lo hicieron meses o incluso años después de su estreno en consolas. Un caso extremo fue el del primer Red Dead Redemption, que tardó 14 años en lanzarse para PC, mucho después de su aparición original en consolas de séptima generación. Grand Theft Auto IV y L.A. Noire siguieron patrones similares, con períodos de espera de entre seis y ocho meses. En el caso de GTA V, la diferencia fue de 19 meses entre el debut en PS3/Xbox 360 y su llegada a computadoras en abril de 2015.

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Según Zelnick, esta práctica responde a un razonamiento claro: “Rockstar siempre empieza en consola porque creo que, con un lanzamiento así, se te juzga por cómo sirves al núcleo de tu público”. La visión del CEO enfatiza la importancia de entregar la mejor experiencia a quienes consideran su comunidad base. Así, la empresa sostiene que si el público principal no se siente satisfecho, el título difícilmente podrá expandirse con éxito a otros sectores.

El crecimiento actual del PC y el debate entre los consumidores

El escenario actual, sin embargo, es notablemente diferente respecto al pasado. Zelnick admitió que, cuando ingresó a Take-Two en 2007, títulos como la saga NBA 2K solo generaban el 5% de sus ventas en PC; hoy, esa cifra puede alcanzar el 45% o incluso 50% en lanzamientos importantes. Este crecimiento ha incentivado el debate entre los consumidores sobre la pertinencia de mantener la prioridad en consolas, especialmente cuando la mayoría de los grandes títulos multiplataforma ya apuestan por un lanzamiento simultáneo en todas las plataformas.

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Muchos jugadores de PC manifiestan su frustración ante la espera y cuestionan si la experiencia en consola es realmente tan distinta como para justificar la demora. Además, no todos los títulos de Take-Two siguen esta lógica: en algunos casos, la proporción de ventas en PC ha crecido lo suficiente como para reconsiderar el orden de los estrenos. Sin embargo, la dirección de Rockstar insiste en que la percepción y calidad de su producto para el público de consolas sigue siendo el indicador más relevante al programar sus lanzamientos.

Ausencia de acuerdos de exclusividad y siguientes pasos en la promoción

Durante la entrevista en el Interactive Innovation Conference de Las Vegas, Zelnick fue consultado sobre la posibilidad de que existiera algún acuerdo de exclusividad con Sony para mantener Grand Theft Auto 6 fuera del PC y de plataformas rivales en su lanzamiento inicial. El ejecutivo negó categóricamente cualquier tipo de trato de este tipo: “No. Históricamente Rockstar ha ido primero a consola”. Según sus palabras, esta decisión es puramente estratégica y no responde a exigencias comerciales externas.

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Por ahora, la versión de PC ni siquiera ha sido confirmada oficialmente, aunque tanto seguidores como analistas de la industria suponen que el port finalmente llegará, como ha ocurrido en ediciones anteriores. La incógnita, en cambio, radica en el tiempo que Rockstar tardará en hacer ese lanzamiento. Zelnick anticipó que la campaña de marketing de Grand Theft Auto 6 se intensificará pronto, con posibles nuevos materiales y avances en los meses previos al lanzamiento. El último tráiler público fue hace casi un año, el 6 de mayo de 2025, lo que revela una estrategia de comunicación reservada y controlada en torno al título.

Grand Theft Auto VI, de Rockstar.

Consecuencias para los jugadores y la industria del videojuego

Para millones de usuarios de PC, la noticia significa un nuevo capítulo de espera e incertidumbre. Aunque la tendencia del mercado parece favorecer los lanzamientos simultáneos, Rockstar apuesta por consolidar primero la experiencia en PS5 y Xbox Series, lo que podría producir diferencias de ventas y una adopción más lenta del juego en la comunidad de PC. Además, muchos consumidores potenciales se ven forzados a optar por consolas de última generación si desean participar en el lanzamiento, lo que representa una barrera que puede afectar tanto la accesibilidad como la satisfacción final del público.

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Estas decisiones estratégicas reflejan un patrón consistente en Rockstar, pero contrastan con la política de otras grandes compañías, que priorizan el acceso igualitario entre plataformas. Para la industria, el caso de GTA 6 resalta las tensiones entre la tradición empresarial y las nuevas realidades del mercado global.