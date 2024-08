Terminator Zero: lo que sabemos sobre la esperada serie de la franquicia que se estrenará por Netflix

Skydance, Production I.G, Masashi Kudō y Mattson Tomlin se unen en la producción de la nueva serie de anime «Terminator Zero». El destino no existe porque «Terminator Zero» se estrena el 29 de agosto (el día del juicio final), solo en Netflix.

La franquicia de Terminator ha sido una piedra angular en la ciencia ficción. Desde el debut de su primer largometraje en 1984, su rico universo fue explorado a través de secuelas cinematográficas, series, videojuegos, cómics y novelas. Ahora, Netflix se prepara para llevarla a un nuevo nivel con Terminator Zero, una próxima serie animada que promete revivir la emoción y la adrenalina que caracterizan a la propiedad, pero con un toque fresco y contemporáneo.

Un nuevo capítulo en la saga Terminator

Un nuevo capítulo en la saga Terminator

Terminator Zero. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2024

Terminator Zero no es una simple continuación de las películas anteriores. Anunciada en 2021 bajo el nombre Terminator: The Anime Series, esta creación de Mattson Tomlin (Project Power, 2020) respetará el canon de las películas, pero centrará su historia en personajes totalmente nuevos aportando una narrativa fresca.

La historia de Terminator Zero está ambientada en dos años cruciales: 2022, cuando una guerra se ha librado entre los pocos supervivientes humanos y un ejército interminable de máquinas, y 1997, cuando Skynet adquiere conciencia de sí misma e inicia su guerra contra la humanidad.

Atrapada entre estas dos líneas temporales se encuentra Eiko, un soldado de la resistencia que es enviada a 1997 para proteger al científico Malcolm Lee y frustrar un ataque inminente. Mientras Lee se enfrenta a los dilemas éticos de su creación, él y sus tres hijos se convierten en el objetivo de un implacable asesino del futuro.

Terminator Zero será una historia con mucho terror

El creador de esta nueva serie de Netflix, aseguró que Terminator Zero tendrá el mismo tipo de clima de terror y ciencia ficción que la película original de James Cameron.

En una pasada entrevista mencionó lo siguiente sobre el tono de la nueva serie animada: “Hay una versión completamente válida de la franquicia Terminator en la que este es sinónimo de Jason y Freddy, donde es un implacable asesino en serie. Hay un poco de Viernes 13 aquí. Hay un poco de Michael Myers”.

Estilo visual y equipo de producción

Terminator Zero es obra del estudio de animación japonés Production IG, cuyos créditos incluyen a títulos como Ghost in the Shell, Attack on Titan y Psycho-Pass. El estilo visual es una mezcla de animación tradicional y CGI, lo que da como resultado un mundo detallado y vibrante que captura la esencia oscura y futurista del universo Terminator.

Mattson Tomlin estuvo detrás del libreto y funcionó como showrunner del proyecto, mientras que Masashi Kudō de Bleach se encargó de la dirección.

En su idioma original, Terminator Zero también cuenta con las voces de Sonoya Mizuno, conocida por interpretar a Mysaria en House of the Dragon, en el rol de Eiko. Timothy Olyphant de The Mandalorian presta voz a una versión alternativa de Terminator, mientras que Rosario Dawson de Ahsoka dará vida a Kokoro, una inteligencia artificial avanzada.

Terminator Zero: formato y fecha de estreno en Netflix

Terminator Zero es una apuesta a lo grande que podría saldar una deuda pendiente con los aficionados a la popular saga. Según lo revelado, la serie contará con una primera temporada de ocho episodios y tiene previsto estrenarse mundialmente a través de Netflix el próximo 29 de agosto, una fecha que en este universo ficticio es conocida como el Día del Juicio Final.