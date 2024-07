Kill: Chad Stahelski de John Wick prepara un remake en inglés de la película de acción india

Kill (2024) - Créditos Lionsgate

Tras décadas de trabajo como doble de acción y coordinador de acrobacias, Chad Stahelski dio un gran salto en 2014 poniéndose al frente de la dirección con John Wick. La película protagonizada por Keanu Reeves resultó ser más que una grata sorpresa. No solo se convirtió en un fenómeno cultural sino que dio a lugar a varias secuelas y producciones derivadas. Con ese impulso, Stahelski se está diversificando como cineasta con una variedad de otros proyectos cinematográficos, incluyendo el reinicio de Highlander con Henry Cavill y una versión en inglés del éxito de Bollywood, Kill.

Un informe reciente indica que Chad Stahelski producirá un remake en inglés de la película india de acción junto a Lionsgate y Roadside Attractions. Este proyecto forma parte de otra colaboración derivada del acuerdo entre la productora fundada por Stahelski, y Lionsgate. Las películas de John Wick han sido distribuidas por el estudio, al igual que lo harán sus siguientes proyectos.

Kill se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre y llegará a los cines de Estados Unidos el 4 de julio. La película sigue a un comando del ejército que sube a un tren para evitar que el amor de su vida acepte un matrimonio arreglado. Pero las malas noticias recién empiezan ya que este viaje da un giro inesperado cuando una banda de criminales armados comienza a aterrorizar a los inocentes pasajeros del trayecto y se ve obligado a luchar para protegerlos.

“Kill es una de las películas de acción más vívidas, salvajes y creativas que he visto recientemente. Nikhil ofrece secuencias de acción implacables que deben ser vistas por un público lo más amplio posible”, mencionó Stahelski en un comunicado.

Todavía no se revelaron detalles sobre el inicio del rodaje de Kill ni de figuras involucradas. Aun así, es bueno saber que el director de John Wick podrá aportar su experiencia a esta nueva versión en calidad de productor. Cabe recordar que Stahelski tiene varios proyectos en el horizonte, entre los que se encuentran no solo Highlander, sino también la próxima adaptación de videojuegos, Ghosts of Tsushima.