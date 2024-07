Electronic Arts anunció que varios títulos de la saga Battlefield cerrarán sus servidores

Battlefield 3, de EA.

A través de su cuenta oficial de X, Electronic Arts comunicó que varios juegos de la saga Battlefield serán retirados de las tiendas digitales. Los títulos afectados incluyen Battlefield 3, Battlefield 4 y Battlefield Hardline. Este retiro perjudicará tanto a Xbox 360, así también como a PlayStation 3, a partir del 31 de julio de este año. Además, el modo en línea de Battlefield 3 dejará de estar disponible a partir del 8 de noviembre de este 2024.

Aunque la campaña de un solo jugador de Battlefield 3 seguirá estando disponible, el juego online no permitirá más acceso. Los usuarios de PC, sin embargo, no se verán afectados y dicho juego no se retirará de las tiendas ni perderá su componente de juego en línea.

Battlefield 4, de EA.

Electronic Arts ha detallado que el 31 de julio se retirarán de la venta los tres juegos en las tiendas digitales, junto con todo el contenido descargable asociado a cada título. Los servidores para el multijugador se mantendrán abiertos unos meses más, hasta el 8 de noviembre, fecha en la que se cerrarán definitivamente.

Las versiones de Battlefield 3 de PC, Battlefield 4 y Battlefield Hardline en PC, PlayStation 4 y Xbox One no se verán afectadas por estos cierres. Aquellos que usen estas plataformas podrán continuar disfrutando de sus partidas online sin interrupciones.