The Office: todo lo que sabemos sobre el nuevo spin-off The Paper

Ya no es ninguna novedad que nos encontramos en una época llena de regresos de franquicias que supieron hacernos felices. Después de la pandemia, una de las series que más éxito volvió a tener, cinco años después de su final, es The Office. El falso documental que incluía actores como Steve Carrell, John Krasinski o Jenna Fischer se convirtió en un éxito de la era digital.

Cinco años después de ese momento y ya casi diez de la culminación de la serie, estamos en las puertas de un revival de esta franquicia con un spin-off que promete ser tan innovador como clásico. En esta nota, te contamos todo lo que sabemos sobre The Paper, la nueva serie dentro del universo de The Office.

Trama

Lo primero que todos nos preguntamos: ¿cómo será una nueva historia dentro del universo de The Office? ¿Volveremos a Dunder Mifflin? ¿Será otra papelera? ¿Tendremos a los mismos personajes? Todas estas dudas fueron las primeras en ser respondidas por el equipo detrás de la serie.

Este spin-off no será exactamente bajo el mismo estándar que la serie anterior porque esta vez estamos ante un diario del medio oeste de Estados Unidos que, frente al avance del periodismo digital, está en una profunda crisis. Podemos esperar algo muy similar ya que la redacción de un diario es, en cierto punto, una oficina, pero es lo suficientemente alejado como para ofrecer una visión fresca.

Nuevo nombre y fecha de lanzamiento

Hace pocas semanas nos enteramos que The Paper será el nombre de esta nueva adaptación que, como ya hemos dicho, estará dentro del “universo” de The Office. Esto quiere decir que no habrá un nuevo Michael Scott, ya que él ya existe en esta ficción, y si volvemos a ver algunos de nuestros recordados personajes será por los mismos actores a modo de cameo o invitaciones.

Se confirmó que la producción de la serie se realizará en este mismo año, así que si bien no tenemos ningún tipo de fecha de lanzamiento oficial, podemos esperar que la primera temporada de The Paper llegue en 2025 o, como muy tarde, a inicios de 2026.

Equipo creativo

El equipo detrás de esta producción será el mismo que se hizo cargo de The Office. Greg Daniels y Michael Koman serán la dupla de guionistas principales y showrunners que llevará a cabo el proyecto, lo que en mi opinión es la noticia que le da interés a esta nueva versión y la fe de que se hará con mucho respeto a la original.

NBCU Entertainment y Universal Television serán las empresas asociadas que se harán cargo de esta serie, aunque tampoco tenemos información oficial sobre qué plataformas recibirán el contenido de manera global.

Elenco y dirección

En el apartado de dirección, para empezar, aún no hay información sobre quién podrá estar detrás de las cámaras de estos episodios ni qué cantidad de entregas tendrá esta primera temporada. Se espera que, al igual que The Office, haya diversos directores para cada capítulo.

Sin embargo, tenemos ya dos actores confirmados. Por un lado, el actor irlandés Domhnall Gleeson quien ha sabido interpretar al General Hux en la nueva trilogía de Star Wars o a Bill Weasley en las últimas películas de Harry Potter y, por otro lado, Sabrina Impacciatore, una actriz italiana con una gran carrera en este país que adquirió fama internacional por su interpretación en The White Lotus.

Conexión con The Office

Como ya hemos mencionado, esta serie estará ambientada dentro del universo de The Office y no será un remake, ni un reboot de la serie con nuevos personajes. Esto quiere decir, en un principio, que todos los personajes de The Office podrían hacer su aparición de cualquier modo y con cualquier tipo de duración.

Si bien ninguno de los personajes que conocemos tiene una amplia relación con el periodismo, una empresa de diarios que se llama The Paper va a necesitar una papelera que le sirva de proveedor para hacer su trabajo, y creo que ahí estará el punto más fuerte para darnos de a poco algunos cameos de los personajes que más extrañamos.