Palworld: la actualización más reciente de Xbox trae problemas con el multijugador

Palworld, de Pocketpair.

A pesar de que las aguas se hayan calmado y ya no sea el juego del que todo el mundo habla de manera constante, Palworld de todas formas sigue siendo un título muy popular, jugado por un altísimo número de usuarios. Por eso, mientras los jugadores siguen disfrutando el título de Pocketpair tanto en solitario como en multijugador, el estudio continúa trabajando en actualizaciones para mejorar su juego. Sin embargo, la actualización más reciente en Xbox provocó algo que nadie esperaba: problemas graves con la funcionalidad de multijugador.

El día de ayer se lanzó la actualización número 0.2.0.6 del juego en Xbox, e inmediatamente varios usuarios comenzaron a expresar en redes sociales que tenían problemas al ingresar a los servidores multijugador. Lo grave de la situación es que no eran problemas menores: los jugadores reportaban que el juego estaba eliminando por completo todo su progreso hasta el momento. Es por eso que Pocketpair declaró al poco tiempo en sus redes sociales que se encuentra trabajando para resolver este inconveniente, y llamó a los jugadores de Xbox a no utilizar el modo multijugador hasta que puedan identificar una solución. Esta nueva versión trajo consigo otros problemas menores que también están siendo resueltos por el estudio, como el hecho de que los jugadores no pueden ubicar huevos de Pals en las incubadoras.

Cada personaje se llama pal. (Palworld)

A pesar de su éxito, Palworld ya venía protagonizando algunas controversias con respecto a las diferencias en sus versiones. Esta actualización, que trae consigo el primer raid del juego, ya estaba disponible en la versión de PC desde hace una semana, y muchos usuarios expresan desde hace tiempo sus quejas porque la versión de Xbox viene recibiendo sus actualizaciones a un ritmo mucho más lento. En una entrevista reciente, el CEO de Pocketpair y director del juego Takuro Mizobe declaró que el estudio se encuentra en conversaciones para llevar el juego a otras plataformas además de PC y Xbox. Mizobe también expresó que Pocketpair está abierto a ser adquirido por alguna compañía más grande, aunque especificó que aún no tuvo esa conversación con Microsoft.

Palworld está disponible en Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC.