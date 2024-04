Crypt of the Necrodancer suma a Hatsune Miku como personaje DLC

Hatsune Miku llega a Crypt Of The Necrodancer como personaje DLC, y se presenta con este tráiler.

En el mundo del gaming independiente existen varias propuestas que son tan únicas que nadie realmente intentó replicarlas. Una de estas es Crypt of the Necrodancer, un juego que mezcla mecánicas roguelike con jugabilidad de título rítmico para atravesar diferentes mazmorras moviéndonos al compás de la música. Luego de su lanzamiento hace casi ya diez años, el estudio Brace Yourself Games aún continúa trabajando en el título, luego de haber lanzado un DLC que funciona como precuela y un modo multijugador. En esta ocasión, el juego añadió como personaje DLC a la legendaria Hatsune Miku.

En lo que bien podría haber sido una broma de April’s Fools Day si se hubiese dado al principio de la semana, la famosa vocaloid llegó al juego de Brace Yourself Games como un nuevo personaje jugable. Hatsune Miku viene con sus propias habilidades, entre las que se incluye, lógicamente, la posibilidad de cantar. Para darle la mejor forma posible a esta colaboración, el personaje llega además con 15 nuevas canciones que estarán disponibles en el juego, que incluyen algunos de los éxitos más reconocidos que incluyen a la cantante virtual como Highlight de KIRA o Hello Builder de Utsu-P. Además, dos de estas canciones serán pistas completamente nuevas, hechas por el compositor principal de Crypt of the Necrodancer Danny Baranowsky junto con Hatsune Miku.

Crypt of the Necrodancer, de Brace Yourself Games.

Esta colaboración con la famosa vocaloid no es la primera vez que Brace Yourself Games se junta con una propiedad intelectual externa. En el año 2019 el estudio lanzó en colaboración con Nintendo un juego llamado Cadence of Hyrule, que funciona como crossover entre Crypt of the Necrodancer y The Legend of Zelda. Este título hace uso de las mecánicas del juego de Brace Yourself Games y las combina con ideas propias de la franquicia de Nintendo, específicamente de los primeros juegos de la franquicia. Al igual que en el título original, Danny Baranowsky sirvió como compositor del juego, preparando 25 remixes de canciones icónicas de Zelda.

Hatsune Miku ya está disponible en las versiones de PC y PlayStation 4 del juego a un precio de $2 dólares, y llegará a la versión de Nintendo Switch más adelante. Crypt of the Necrodancer está disponible además para Android, iOS y Xbox One.