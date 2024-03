Metroid Prime 4, Silent Hill 2 Remake y más: los juegos que esperamos para la segunda mitad del año

Silent Hill 2 Remake | Desarrollador: Bloober Team | Distribuidores: Konami, Konami Digital Entertainment

La industria de los videojuegos está viviendo una transformación como hace años no veíamos. La torta no es tan grande para la cantidad de oferta que hay, los gustos de los consumidores no están tan claros y los juegos como servicio, que parecían ser el futuro, están en crisis. Es por eso que esta primera mitad del año tuvo grandes títulos pero no de manera exagerada, permitiendo que haya un “respiro” en la industria después de un 2023 que explotó en contenido.

La segunda mitad de este año es una incógnita, porque aún no hay prácticamente nada confirmado. Seguramente, en los próximos meses a base de Nintendo Direct, Summer Game Fest y PlayStation Showcase (Xbox ya realizó un evento para anunciar sus lanzamientos), tendremos mucho más claro el panorama. A continuación, les traemos algunos grandes títulos que podrían ser sorpresa para el futuro cercano.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, de Konami.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

El regreso de Metal Gear Solid realmente se hizo esperar en los últimos años y siempre fue una situación que estuvo presente mediante rumores, filtraciones y noticias. Parece que, después de la pandemia, Konami apretó el acelerador con gran parte de sus franquicias y este caso no fue la excepción.

Llama la atención que esta nueva versión esté basada en Metal Gear Solid III: Snake Eater y no en el primer videojuego, pero Delta promete ser sangre fresca y retorno para una de las franquicias más importantes de los videojuegos. ¿Será lo mismo sin Kojima detrás? Esperamos descubrirlo más adelante en este 2024.

Silent Hill 2 Remake | Desarrollador: Bloober Team | Distribuidores: Konami, Konami Digital Entertainment

Silent Hill 2 Remake

Siguiendo con el revival que propone Konami con sus franquicias, hace poco más de un año recibimos un evento donde Silent Hill anunció una múltiple cantidad de proyectos para los años siguientes. Uno de ellos, llamando la atención de todos, es la recreación de su videojuego más exitoso: Silent Hill 2.

Quizás uno de los candidatos más fuertes para salir este año, ya habiendo sido mostrado en varios eventos de videojuegos (y con muy mala crítica de parte de la comunidad ya que no se ve del todo bien). Sin dudas, Silent Hill 2 Remake puede marcar un momento en la segunda mitad del año y también en lo que sucederá con la franquicia de ahora en adelante.

Dragon Ball: Sparking! Zero, de Bandai Namco.

Dragon Ball: Sparking! Zero

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi es una franquicia que triunfó en un momento en el que los juegos de pelea aún no se habían adaptado del todo a su generación. Completamente desbalanceado y con la intención de ser un “simulador” de Dragon Ball más que un juego de pelea serio, se metió en el corazón de millones de fanáticos de la franquicia.

Es por eso que la llegada de un nuevo título no sorprende en una época repleta de remakes y remasters. Es prácticamente un hecho que saldrá este año e incluso podría ser antes de la segunda mitad. Llevará el nombre de Sparking Zero! ya que ese es el título que tenía la franquicia en Japón (y posiblemente sea una forma de limpiar el número para crear potenciales secuelas).

Metroid Prime 4

Después de los anuncios que celebraron el día de Mario, Nintendo quedó con solo un título confirmado sin fecha de lanzamiento: Metroid Prime 4. La esperada secuela de una de las mejores franquicias jamás creadas en videojuegos se confirmó en 2017 pero reinició su desarrollo en 2019. No volvimos a saber nada del título.

Teniendo en cuenta que la Nintendo Switch 2 posiblemente salga en 2025 y que franquicias como Pokémon o Zelda sacaron grandes títulos hace poco, sería la ocasión perfecta para romper la segunda mitad del año con el lanzamiento de este juego y cerrar el ciclo de Nintendo Switch con un broche de oro.

The Plucky Squire, de Devolver Digital.

The Plucky Squire

El representante independiente de esta lista, The Plucky Squire, cuenta con un staff de veteranos que han trabajado en grandes títulos y será publicado por Devolver Digital, quizás el más exitoso de los publicadores independientes en la última década. Se anunció en el 2022 y el año pasado recibimos la noticia de que no llegaría hasta 2024.

Si bien no tuvimos mucha más información y no sabemos si efectivamente llegará este año, hace poco realizaron el anuncio de un nuevo tráiler mostrando novedades por lo que no sería una locura pensar que estamos cerca de conocer cuál será su fecha de lanzamiento. El 2024 arrancó lento pero con fuerza y parece que la segunda mitad del año seguirá ese mismo ritmo.