Enotria: The Last Song cambia su fecha de lanzamiento tras coincidir con Elden Ring: Shadow Of The Erdtree

Enotria: The Last Song es un Souls de rol y acción, ambientado en un mundo soleado que bebe del folclore italiano y en el que el sol más brillante proyecta la sombra más oscura. Usa máscaras únicas que cambian tu papel, altera la realidad con el poder de Ardore para revelar los secretos de Enotria.

Los juegos soulslike, al mejor estilo Dark Souls, están a la orden del día. Forman parte del nuevo género en auge en gran medida gracias a lo disruptivo que fue Elden Ring del estudio FromSoftware. Después de su lanzamiento, muchos desarrolladores buscaron replicar la fórmula con sus propias propuestas, como en este caso con Enotria: The Last Song, con principal inspiración sobre la cultura italiana. Sin embargo, la competencia directa entre ambos títulos no es la mejor opción para el estudio independiente, pensando en presentar algo nuevo y sin tanto renombre.

Por tal motivo, el estudio Jyamma Games decidió cambiar su fecha original de lanzamiento del 21 de junio ya que, en ese mismo día, se confirmó el desembarco de Elden Ring: Shadow Of The Erdtree, el contenido adicional que llegará a la franquicia y promete mucho para una comunidad ansiosa por descubrir y batallar en Land of Shadow.

En el evento Future Game Show, el desarrollador independiente italiano notificó el cambio de lanzamiento para el 21 agosto. No obstante, tampoco fue la mejor opción tomando en cuenta el motivo que llevó este cambio de día, ya que Black Myth: Wukong, otro soulslike llamativo y con muchas pretensiones, se estrena un día antes.

Enotria: The Last Song | Desarrollador y Distribuidor: Jyamma Games

Enotria: The Last Song es un título que buscará diferenciarse de los demás del género por su estética y ambientación, nutriéndose del arte mediterráneo. Particularmente, las diferentes máscaras dotarán a nuestro personaje de habilidades especiales, una alusión muy clara con el Carnaval de Venecia, dónde los invitados participan con antifaces en el baile y la celebración.

En su tráiler presentación, vemos como el sol y su iluminación toman un papel fundamental en la presentación de un soulslike distinto. Escenarios pintorescos forman parte de un mundo dominado por el Canovaccio, una obra de teatro eterna que mantiene a todos prisioneros y sin poder escapar del rol que les fue asignado. Los jugadores utilizarán a Maskless One, un ser sin un papel establecido en la escena para así elegir su propio camino, derrotar a los Authors y liberarlos a todos.