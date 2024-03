Danny DeVito confirma que está trabajando en un nuevo proyecto junto a Arnold Schwarzenegger

Captura del tráiler oficial de 'Gemelos'

En la reciente edición de los premios Oscar 2024, celebrada el 10 de marzo, surgió un momento que avivó la nostalgia y la curiosidad entre los aficionados del cine. Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, conocidos por sus trabajos en las películas Terminator y Matilda, respectivamente, compartieron un instante en el escenario. Este encuentro entre los dos actores sugirió la posibilidad de una nueva colaboración. Según declaraciones recientes, esta perspectiva podría hacerse realidad en un futuro cercano.

Danny DeVito, reconocido por su papel como El Pingüino en la película de Batman dirigida por Tim Burton, expresó su entusiasmo ante la oportunidad de colaborar nuevamente con Schwarzenegger en un nuevo proyecto cinematográfico. En sus propias palabras, señaló: “Estamos trabajando en algo, un proyecto que vamos a hacer juntos, otra película. Arnold y yo somos buenos amigos. Nos conocimos mucho antes que ‘Gemelos’, hace años. Nos llevamos muy bien. Esperamos que más temprano que tarde tengamos un buen guión para comenzar a trabajar”.

La posibilidad de una nueva colaboración entre los actores reaviva el recuerdo de su exitosa película Gemelos (Twins - 1988), una comedia que se ha convertido en un clásico del cine. La trama sigue la historia de dos hombres adultos que descubren ser hermanos gemelos, a pesar de ser completamente opuestos en apariencia y estilo de vida. En esta película, Arnold Schwarzenegger interpreta a Julius, un hombre criado en un ambiente privilegiado, mientras que DeVito da vida a Vincent, quien creció en circunstancias menos favorables y se dedica a la delincuencia. La dinámica entre estos dos personajes, tan distintos entre sí pero unidos por un lazo fraternal inesperado, es uno de los pilares de la película y ha dejado una marca perdurable en la memoria de los espectadores.

Captura del tráiler oficial de Gemelos

DeVito, en tono humorístico, abordó la ausencia de una secuela de Gemelos con la siguiente declaración: “No hicimos Gemelos 2 porque él se convirtió en gobernador [de California], debía haber hecho la película en lugar de convertirse en gobernador. Aunque ahora tenemos otro proyecto conjunto entre manos, algo de lo que hemos estado hablando”.

En Gemelos, destacaron otros talentosos artistas como Kelly Preston (Christine), Chloe Webb (Sid y Nancy), Bonnie Bartlett (Sleeping with the Devil) y David Caruso (CSI: Miami). La dirección estuvo a cargo de Ivan Reitman, reconocido por su trabajo en películas como Los cazafantasmas (The Ghostbusters - 1984) y Amigos con derechos (No Strings Attached - 2011).