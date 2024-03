Shinji Mikami anuncia ‘Kamuy Inc.’, su propia empresa desarrolladora

Shadows of the Damned: Hella Remastered | DESARROLLADOR: GRASSHOPPER MANUFACTURE INC. | EDITOR: GRASSHOPPER MANUFACTURE INC. | Captura del trailer oficial

Son semanas más que agitadas para Shinji Mikami, tras anunciar que Shadows of the Damned: Hella Remastered llegará en el transcurso de este año a PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Cómo si esto no fuera poco, también confirmó que fundó Kamuy Inc., su propia empresa.

La buena noticia sobre la llegada de la remasterización, viene acompañada de la posibilidad de probar el juego con una demo jugable. En el evento PAX East 2024, que tiene lugar desde este fin de semana hasta el 24 de marzo en Boston, Massachusetts, los jugadores van a poder jugar los primeros minutos de Shadows of the Damned: Hella Remastered en el sector de NetEase Games.

Por otro lado, una de las últimas noticias de Mikami era que había abandonado en 2023 Tango GameWorks, el estudio responsable de The Evil Within, Hi-Fi Rush y Ghostwire: Tokyo. Sin embargo, en la página web del mencionado Shadows of the Damned, la biografía del veterano desarrollador confirma la reciente creación de Kumuy Inc.

Una sorpresa para propios y extraños, pero que no comparte ningún detalle extra al respecto. Todavía se desconoce cuál es el objetivo de la compañía ni tampoco cuales son sus planes a futuro. Mucho menos con qué nuevos títulos empezará a trabajar.