The Lord of the Rings: Return to Moria recibe el modo sandbox en una importante actualización

The Lord of the Rings: Return to Moria | Desarrollador: Free Range Games | Distribuidor: North Beach Games

Siempre es gratificante reencontrarnos con la Tierra Media que J. R. R. Tolkien dio vida hace más de 80 años. Hace unos meses nada más, llegó The Lord of the Rings: Return to Moria para que seamos parte de la comunidad enana dentro de las minas más famosas de la aventura de Tolkien.

Afortunadamente, una nueva actualización, amplía y mejora la experiencia del juego que no terminó de sucumbir a la oscuridad de Sauron pero tampoco se ganó la confianza de la mayoría de los usuarios fanáticos de la saga.

Este nuevo parche, pondrá el foco en el modo cooperativo entre jugadores, ya que agrega el modo sandbox para poder realizar las refacciones que queramos sin limitaciones argumentales. Parte del juego tiene su encanto en romper, recolectar, pintar y construir dentro de las minas. Además, según los desarrolladores, será un cambio significativo para la generación de espacios y mundos dentro del título.

A su vez, también se sumarán nuevas armaduras, armas y mejoras en toda la experiencia del usuario frente a la aventura que tendrá a Khazad-dum como escenario emblemático. Sin embargo, no es el único ya que, gracias a esta actualización, podremos visitar nuevos espacios, como un reluciente y especial escenario élfico para contrarrestar toda la cultura enana.

Aunque parezca mentira, también tomaron en cuenta una exigencia que los usuarios venían pidiendo y parece hasta extraño que no se haya implementado antes: la posibilidad de un botón de pausa para interrumpir nuestras partidas en solitario.

Mucho se le cuestiona en la Tierra Media a la raza de los enanos en cuanto a su limpieza, gustos y hasta apariencia. Para callar voces indecorosas, el equipo desarrollador de Free Range Games aplicó también mejoras en el sistema de construcción, como así también nuevas piezas como linternas, alfombras y techos para hacer más apacible la estadía y los hogares de nuestros jefes enanos.