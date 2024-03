Sea of Thieves se posiciona en lo más alto de la venta de juegos anticipados de PlayStation 5

Finalmente se dieron a conocer de manera oficial cuáles son los títulos previamente exclusivos de Microsoft que llegarán a otras plataformas: Grounded, Pentiment, Hi-Fi RUSH y Sea of Thieves. En este video te contamos todo lo que tenés que saber al respecto.

Dentro de la industria de los videojuegos, existen diferentes estrategias por parte de los estudios insignia para abrirse paso y diferenciarse de los demás, como puede ser el desarrollo de juegos exclusivos de diferentes plataformas para potenciar la marca y el consumo. Sea of Thieves es un tema diferente, ya que desde Xbox abrieron la posibilidad a que los usuarios de PlayStation 5 puedan hacerse con esta producción de acción y aventura en primera persona.

La singularidad en este caso, evidenciando la buena fortuna en la decisión de Microsoft, reside en que el juego se encuentra entre los digitales de pre-venta más requeridos para la consola de Sony. Entonces, es válido decir que la determinación de Xbox de presentarlo como multiplataforma fue más que acertada.

En Estados Unidos, la reserva de Sea of Thieves se posiciona mejor que Dragon’s Dogma 2 Deluxe Edition, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Rise of the Ronin, MLB The Show 24 y Star Wars Battlefront Classic Collection.

Tomando nota de esta gran idea, en febrero Xbox movió sus fichas y confirmó nuevos planes para presentar cuatro de sus juegos exclusivos para otras consolas. Fue Pentiment quién rompió el hielo, siendo el primero que llegó a PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch. El siguiente y más cercano en el tiempo será Hi-Fi Rush, el cual llegará a PlayStation 5 el 19 de marzo.