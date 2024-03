‘Valiant Hearts: Coming Home’ de Ubisoft, ya está disponible para consolas y PC

Valiant Hearts: Coming Home | Ubisoft

Originalmente publicado por Ubisoft en enero de 2023, Valiant Hearts: Coming Home se presentó como un juego para celulares, pero con la particularidad de estar disponible únicamente para los suscriptores de Netflix.

Finalmente, ahora fue lanzado para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, con la posibilidad de adquirir el original junto a esta secuela en un paquete bajo el nombre de Valiant Hearts: The Collection, a un precio especial.

Esta secuela fue parte de una alianza de tres títulos exclusivos entre Netflix y Ubisoft casi diez años después del primero, Valiant Hearts: The Great War, el cual cosechó grandes críticas en todos estos años.

Este título original fue tan bien valorado por su estética, música y narrativa, como así también por acercar a los jugadores a conocer un poco más la historia de la primera guerra mundial desde otro punto de vista.

Valiant Hearts: Coming Home

En Valiant Hearts: Coming Home, nos ubicamos temporalmente después de lo que fue The Great War, siguiendo cuatro historias que reflexionan sobre la supervivencia, la amistad y la tragedia de la guerra.

Ahora, los usuarios de consolas como de PC no tienen excusa para no emocionarse y meterse de lleno en la historia única y sin igual que presenta tanto Valiant Hearts: Coming Home como su predecesor, en una saga de juegos que no dejará a ningún usuario indiferente frente a los hechos que trata.