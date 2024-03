The Alters: los usuarios de Xbox Game Pass van a poder disfrutar el título desde su lanzamiento

Tras un aterrizaje forzoso en un planeta desolado con una estrella abrasadora, Jan debe evitar las condiciones asesinas refugiándose en una base móvil de última generación. ¿El único problema? Está pensada para ser manejada por un equipo de expertos y él sólo es Jan.

El evento de Xbox Partner Preview dejó muchas noticias y presentaciones de nuevos títulos que llegarán próximamente a las consolas y PC. En este caso, 11 bit studios compartió un nuevo tráiler de The Alters, develando su jugabilidad como también su narrativa. El estudio, que ya desarrolló grandes producciones como Frostpunk y This is War of Mine, presentó anteriormente a The Alters en junio de 2022, pero finalmente ahora sabemos más al respecto.

En esta aventura de ciencia ficción, nos pondremos en los zapatos -o botas espaciales- de Jan Dolski, un minero espacial varado en solitario en un planeta sin vida perdido en la galaxia, donde la radiación del sol es mortífera.

A pesar de tener todo en contra, logra refugiarse en una base móvil donde encuentra una sustancia llamada rapidium, la cual le permite experimentar y así atraer versiones alternativas de sí mismo, para intentar sobrevivir y escapar de este planeta inhóspito. Sin embargo, estas versiones diferentes de Jan no son exactamente iguales a él.

The Alters | Desarrollador: 11 bit studios

Aunque físicamente sean casi idénticos, estos Jans alternativos tomaron otras decisiones en su vida y así desarrollaron nuevas habilidades, siendo especialistas en otras áreas. Entonces, son directamente otra persona. Las diversas personalidades de cada uno de ellos, con sus objetivos particulares, provocará roces y disputas.

Para sorpresa y gratitud de los usuarios, el juego estará disponible durante el lanzamiento tanto en Game Pass de Xbox como en PC. A su vez, The Alters estará disponible también para PlayStation 5.