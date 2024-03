Xbox Partner Preview presentó novedades sobre Persona 3 Reload, Frostpunk 2 y más

Creatures of Ava, de Inverge Studios.

El 2024 comenzó con varias novedades para Xbox, tanto buenas como malas. Sin embargo, el día de hoy Microsoft tuvo una nueva edición de su Xbox Partner Preview, donde presentaron novedades sobre juegos third-party que llegarán tanto a Xbox como PC en el futuro. Desde títulos de Capcom y Bandai Namco hasta propuestas de estudios independientes, esto es todo lo que pudimos ver en la Xbox Partner Preview.

Unknown 9: Awakening, de Reflector Entertainment.

Unknown 9: Awakening

Bandai Namco y Reflector Entertainment volvieron a presentar Unknown 9: Awakening, un juego anunciado en el 2020 en el que nuestra protagonista posee poderes sobrenaturales. El juego mezcla acción con una narrativa profunda, y estará disponible a mediados de este 2024.

Sleight of Hand

El estudio Riffraff Games presentó en el evento su primer videojuego: un título de sigilo en tercera persona con una estética noire en el que controlamos a la mismísima Lady Luck, quien utiliza varias cartas para superar a sus oponentes. Sleight of Hand no anunció una fecha de lanzamiento.

The Alters

De los creadores de This War of Mine y Frostpunk llegará The Alters, en donde controlamos a un minero espacial que se estrelló en un planeta desconocido. En este juego tendremos que lograr que nuestro personaje sobreviva los porvenires del planeta manejando diferentes recursos y generando diferentes versiones del protagonista alterando las decisiones que tomó a lo largo de su vida. The Alters aún no tiene una fecha de lanzamiento

Creatures of Ava, de Inverge Studios.

Creatures of Ava

En este título indie de Inverge Studios en colaboración con la escritora Rhianna Pratchett, nuestra protagonista navegará el mundo con su báculo misterioso y su flauta que le permiten controlar e interactuar con diferentes especies de animales. El juego posee una estética muy colorida, que cuadra con lo fantástico de los diseños animales. Creatures of Ava estará disponible este 2024.

Roblox: Griefville x Chucky

El muñeco más famoso del cine del terror llega a Roblox con un nuevo crossover totalmente inesperado. Griefville: Survive the Nightmare será un nuevo juego dentro de Roblox inspirado en el terror de la década de los ‘80 y ‘90, y Chucky será el primer villano icónico que estará disponible en el juego. Griefville: Survive the Nightmare ya está disponible en Roblox a partir de hoy.

The Sinking City 2

Los fans de Lovecraft están de suerte, ya que las obras del escritor nuevamente vuelven al mundo del gaming con una secuela inesperada: The Sinking City 2. Este título nos llevará a la ciudad ficticia de Arkham, donde nos enfrentaremos a terrores indescriptibles. The Sinking City 2 estará disponible el próximo año.

Final Fantasy XIV, de Square Enix.

Final Fantasy XIV

El MMO más popular de los últimos tiempos y uno de los juegos de Final Fantasy más queridos finalmente llega a Xbox después de 14 años. Después de una beta que ya estaba disponible desde el mes pasado, Final Fantasy XIV tendrá su lanzamiento final este 21 de marzo.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy

Uno de los first-person shooters recordados con más cariño es la serie S.T.A.L.K.E.R. Con una nueva entrega en camino, es el momento ideal para revisitar estos juegos europeos, y por eso llega la nueva colección S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy, que incluye S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky y S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, y está disponible desde hoy mismo en Xbox.

Monster Jam Showdown

Los Monster Truck son un género de autos que no solemos ver representados en el gaming con mucha frecuencia, y por eso se destaca un juego como Monster Jam Showdown. En este caso, utilizaremos los Monster Truck para correr carreras y navegar enormes pistas en las que podemos competir por puntos. Monster Jam Showdown estará disponible para Xbox este 2024.

Persona 3 Reload, de Atlus.

Persona 3 Reload - Episode Aigis: The Answer

Los fans de Persona 3 ya venían muy conformes con el reciente remake Persona 3 Reload. Sin embargo, faltaba algo: la historia añadida en Persona 3 FES, llamada The Answer y protagonizada por el personaje Aigis. Ahora, finalmente los fans obtendrán lo que querían, con el nuevo DLC Episode Aigis: The Answer, que llegará en septiembre de este año y volverá a contar la tan querida historia. Además, el título tendrá dos paquetes de DLC, que añadirán música de otros títulos de Persona y nuevos trajes.

The First Berserker: Khazan

Uno de los juegos mobile más populares en el mercado asiático es Dungeon Fighter Online, de Nexon. El título ya había aterrizado en el mundo de las consolas de la mando de Arc System Works con un juego de peleas, pero ahora llegará con un título al estilo soulslike llamado The First Berserker: Khazan. El juego aún no tiene fecha de lanzamiento.

Tales of Kenzera: Zau

Uno de los juegos independientes más interesantes del evento fue Tales of Kenzera: Zau, un plataformero 2D frenético en el que nuestro protagonista utiliza dos máscaras diferentes que cambian por completo sus habilidades, las cuales sirven tanto para el combate como para la navegación. Este título estará disponible el 23 de abril.

Frostpunk 2, de 11 bit studios.

Frostpunk 2

El éxito independiente del 2018, Frostpunk, finalmente tendrá una secuela. Con nuevas facciones y nuevos conflictos que van más allá de la supervivencia, Frostpunk 2 llegará el 25 de julio de 2024 para PC. Previamente, el juego tendrá una beta cerrada en abril.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Capcom dijo presente en el evento con uno de los juegos más peculiares, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Este título es un juego de acción que recuerda a los títulos de acción de antaño, pero que además incluye elementos de estrategia en tiempo real. El título llegará a Xbox Series X y Xbox Series S en algún momento del 2024.