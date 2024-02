Firenut Games anuncia un nuevo videojuego de terror titulado ‘Shines Over: The Damned’

Captura del tráiler oficial de Shines Over: The Damned

Firenut Games, reconocida por títulos como Have a Blast, Anyaroth: The Queen’s Tyranny y Chrysolite, ha emocionado a los aficionados del género de terror con el anuncio de su próximo lanzamiento: Shines Over: The Damned. Este nuevo título promete sumergir a los jugadores en los miedos más profundos de la mente humana, ofreciendo una experiencia inmersiva y llena de suspenso.

Aunque los detalles sobre el juego son escasos en este momento, se ha confirmado que Shines Over: The Damned será una aventura en primera persona. Los jugadores explorarán un mundo oscuro y perturbador, enfrentándose a apariciones espeluznantes y figuras misteriosas. Sin embargo, no estarán solos en esta odisea de terror, ya que tendrán la ayuda de un perro que será tanto un compañero como una pieza clave para la supervivencia y para superar los desafíos que se presenten.

Una de las características más fascinantes del juego es su enfoque surrealista, que oscila entre la realidad y la distorsión a lo largo de la historia. A medida que los jugadores progresen, se encontrarán con situaciones que desafiarán su percepción y los mantendrán en constante intriga. Además, se espera que Shines Over: The Damned ofrezca una amplia variedad de desafíos, secuencias de tensión y enigmas interesantes, cada uno revelando más sobre la trama que se esconde detrás de este mundo misterioso.

Por último, aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento, se ha confirmado que Shines Over: The Damned será lanzado exclusivamente para PlayStation 5. Se espera que llegue al mercado durante la segunda mitad del año 2024, ofreciendo a los jugadores una experiencia única en la nueva generación de consolas.