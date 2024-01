Dave the Diver ya vendió más de 3 millones de copias y cierra un 2023 a puro festejo

Dave the Diver

Dave the Diver es fácil y difícil de describir al mismo tiempo. Se trata de una visualmente atractiva aventura culinaria que refina su gusto y nos trae la calma del silencio del fondo del mar. Esa sería, quizás, la descripción complicada. En pocas palabras, es un juego muy divertido, de esos que están pensados para relajar la mente. Y no es para menos, ya que dio mucho que hablar en 2023, y ha alcanzado un impresionante hito al superar las 3 millones de ventas que respaldan su calidad, según ha anunciado con orgullo su desarrollador, Mintrocket. Desde la empresa creadora del juego, se expresó gratitud a la comunidad de jugadores por su inquebrantable “apoyo y amor”. Estuvo en Early Access desde octubre de 2022, y a decir verdad, eso de “apoyo y amor” es realmente lo que recibió de todos sus seguidores.

El juego debutó de forma oficial el 28 de junio de 2023 para PC y macOS y más tarde amplió su alcance a Nintendo Switch en octubre. En nuestra reseña, el juego se llevó un puntaje de 9/10 y dejó párrafos memorables: “La experiencia en general es amigable para todo tipo de usuarios. Los tutoriales son claros, poco intrusivos y nos invitan a seguir jugando. Las primeras horas de juego son una delicia y el resto de la propuesta sigue la misma línea. Es desafiante y entretenido, pero encuentra el balance justo como para no frustrarnos. Es la experiencia ideal para escapar a la constante presión del resto de los títulos modernos, lejos de los pases de batalla y los eventos por tiempo limitado, el juego de Mintrocket nos ofrece diversión y relajación por partes iguales”.

Así como su éxito lo precede, Dave the Diver despertó algunas -recurrentes- polémicas sobre “ser un juego indie”. Y es que, a pesar de ser percibido por algunos justamente como un título “indie”, una clasificación respaldada por Geoff Keighley al nominarlo en su evento The Game Awards, es esencial destacar que Mintrocket opera como filial del conglomerado surcoreano Nexon, empresa conocida por su participación en el desarrollo y la publicación de importantes franquicias de videojuegos (tanto de PC, como de consolas y dispositivos móviles) como MapleStory y es propietario de diversos estudios, como Big Huge Games, Wizet, AGBO y Pixelberry. Pero, a pesar de esto, la discusión de qué es un título independiente y qué no lo es, va a seguir activa y no la vamos a resolver en esta nota.

Sea como sea, Dave the Diver obtuvo un reconocimiento significativo en la comunidad de jugadores al conseguir una nominación a Mejor Juego Indie en The Game Awards 2023 (como ya mencionamos), aunque se enfrentó a una dura competencia y finalmente perdió frente a Sea of Stars, otro de los grandes títulos de 2023. No obstante, el juego se hizo con una merecida victoria al ser nombrado mejor “Juego para sentarse y relajarse” en los ¿prestigiosos? Premios Steam 2023, lo que reafirma su atractivo como experiencia de juego placentera y relajante para los jugadores que buscan una aventura más relajada, tal como indica nuestra reseña.