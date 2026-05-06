El Steam Controller se agota en minutos y aparece en sitios de reventa multiplicando su precio

Valve sorprendió a la comunidad gamer el 4 de mayo de 2026 cuando su esperado Steam Controller se agotó en tan solo 30 minutos después de haberse puesto a la venta en la plataforma Steam. Esta situación dejó a miles de jugadores sin acceso al dispositivo y desató una ola global de frustración y especulación.

El interés superó con creces lo previsto por la empresa, lo que provocó caos en la tienda en línea, errores técnicos y una rápida reacción en el mercado de reventa, donde el control empezó a ofrecerse hasta por tres veces su precio original. La ausencia de un sistema de reservas escalonadas y la acción de los llamados ‘scalpers’ pusieron bajo escrutinio la gestión de Valve, mientras que la comunidad exige explicaciones y mayor transparencia en futuras reposiciones.

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Venta rápida y saturación de la tienda en línea

El Steam Controller fue presentado junto a otros dispositivos, como el mini PC Steam Machine y el visor de realidad virtual Steam Frame, pero debido a la mayor disponibilidad de componentes, Valve decidió lanzar primero el control. El 4 de mayo la venta inició a nivel global en Steam, con un precio oficial de 99 dólares. Sin embargo, desde los primeros minutos, la página experimentó caídas y mensajes de error, resultado de la saturación originada por el flujo sin precedentes de compradores.

Varios usuarios reportaron dificultades para finalizar la transacción, mientras que en regiones como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Europa el mensaje de “sin stock” apareció en menos de media hora. Esto generó desconcierto incluso en cuentas especializadas como Gabe Follower, cuyos reportes en X amplificaron el impacto mediático y aumentaron el descontento en redes sociales y foros como Reddit.

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Frustración, aparición de revendedores y tendencia inflacionaria

La falta inmediata de unidades del Steam Controller no solo dejó a la mayoría de los jugadores interesados sin la posibilidad de adquirirlo, sino que también motivó la aparición casi instantánea de ofertas en mercados secundarios, como eBay. El fenómeno de los ‘scalpers’ -revendedores que compran en grandes cantidades, a menudo mediante bots automatizados para luego revender al mejor postor- se hizo evidente con precios iniciales que triplicaban el valor original. Algunas publicaciones alcanzaron los 349 dólares en tan solo unas horas.

Si bien en un inicio los precios pueden estar inflados artificialmente para medir el máximo que estarían dispuestos a pagar los consumidores más impacientes, ciertas subastas reflejaron una demanda real. Por ejemplo, en eBay.com se registró una subasta con siete pujas que superó los 230 dólares, lo que evidencia la disposición de algunos usuarios a pagar el doble con tal de obtener el mando. En Reddit, jugadores pidieron a Valve que implementara mecanismos de prevención, sugiriendo el retorno a los sistemas de reserva con depósito, similares al modelo utilizado previamente en el lanzamiento de Steam Deck.

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En ese lanzamiento anterior, los compradores podían abonar un depósito y quedaban en una cola de espera, lo que permitió una distribución progresiva de las unidades y redujo el margen de acción para intermediarios. Sin embargo, el nuevo Steam Controller se ofreció únicamente bajo la modalidad de “primero que llega, primero que compra”, dejando sin oportunidad a quienes no pudieron conectarse justo en la ventana inicial.

Consecuencias del desabasto y presión de la comunidad

Para el público general, lo sucedido con el Steam Controller es un ejemplo de cómo la ansiedad colectiva y sistemas de venta poco robustos pueden provocar burbujas especulativas que perjudican al consumidor final. Muchos jugadores que esperaron durante meses atentos a los anuncios de Valve y prepararon su compra, se vieron superados por un proceso en el que los usuarios más rápidos o aquellos que utilizaron scripts automatizados acapararon el stock. Esto agravó la percepción de injusticia y falta de transparencia.

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También surgieron comparaciones poco favorables con lanzamientos previos de Valve, como el primer Steam Controller y Steam Link, que se vendieron en liquidación por una demanda menor. Según analistas, esto pudo llevar a la empresa a decidirse por una producción limitada esta vez, para evitar un excedente de inventario, sin anticipar el renovado interés de la comunidad en el hardware de la marca. Como resultado, la escasez resultó más grave y dejó fuera a un segmento mayor de interesados.

El contexto también refleja una tendencia creciente en la industria tecnológica, donde productos populares son propensos a la especulación sistemática cuando la oferta no cubre la demanda inicial. Los usuarios advierten que recurrir a la reventa solo perpetúa este ciclo y apelan a no comprar a precios inflados para desincentivar estas prácticas.

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Problemas de compatibilidad y soporte técnico

El revuelo causado por el Steam Controller no se limita a su escasez y la subida de precios en la reventa. Algunos usuarios han reportado incompatibilidades, especialmente con Xbox Game Pass en Windows 11. Debido al diseño particular de Valve, el control no tiene controladores propios para el sistema operativo y depende por completo del software de Steam para ser reconocido.

Esto genera problemas con los juegos adquiridos por medio de la aplicación de Xbox Game Pass, ya que estos se instalan en carpetas protegidas y restringidas de Windows. La capa de traducción de Steam no puede interactuar con estos títulos, lo que imposibilita el uso del controlador en este entorno, aunque no existe esta misma limitación en plataformas como GOG o Epic Games. Para muchos consumidores, estas incompatibilidades pueden restar atractivo al producto o llevar a devoluciones, lo que aumenta la presión sobre Valve para corregir estas deficiencias de soporte.

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Steam Controller ya aparece en la tienda oficial de Valve. (Valve)

A la espera de nueva disponibilidad y aclaraciones de Valve

Actualmente, Valve no ha dado a conocer cuándo habrá nuevas existencias del Steam Controller ni si modificará su proceso de venta para evitar que se repita el caos inicial. La tienda de Steam mantiene el mensaje de “actualmente agotado” y no hay información oficial respecto a futuras reservas, producción o medidas para evitar el acaparamiento y el uso de bots.

Por ahora, la ansiedad y la especulación continúan, mientras la comunidad permanece atenta a cualquier novedad sobre posibles reposiciones o actualizaciones en el sistema de compra.

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