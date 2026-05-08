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Cómo derrotar a los Gran Felyne Barril en Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Te revelamos el secreto para cazarlos en un solo turno, conseguir experiencia masiva y acelerar la aparición de eventos especiales

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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

En el mundo de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, te vas a cruzar con criaturas únicas que son más un puzzle que una pelea convencional. Entre ellas, los escurridizos Gran Felyne Barril representan un desafío especial, donde la fuerza bruta no sirve.

¿Querés saber cómo derrotarlos y aprovechar sus increíbles recompensas? En esta guía te explicamos todo lo que necesitás, desde las estrategias más efectivas hasta los mejores lugares para encontrarlos.

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¿Por qué son tan importantes los Gran Felyne Barril?

Los Felyne Barril son el equivalente a los “limos metálicos” de otros juegos de rol. Su defensa es astronómicamente alta, haciendo que tus golpes convencionales solo les inflijan 1 o 2 puntos de daño. Su instinto es escapar rápidamente del combate, lo que los hace muy escurridizos. Derrotarlos otorga una cantidad masiva de puntos de experiencia. Esto los convierte en el método ideal para subir de nivel a tu equipo de forma rápida y eficiente.

Luchar contra ellos tiene un efecto secundario: es una de las formas más rápidas de avanzar el tiempo interno del juego para provocar la aparición de eventos especiales, como los Dragones Ancianos de la Calamidad.

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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

El método infalible: Kora y sus bombas barril

La estrategia más eficiente y recomendada para asegurar la victoria es llevar a Kora como tu aliada de batalla. Kora posee una capacidad única que es la clave para este acertijo. Ella puede lanzar bombas barril que eliminan a estos enemigos de un solo golpe, garantizando un one-shot en el primer turno. Este método es 100% efectivo y te ahorra el riesgo de que el monstruo huya.

Siempre que planees una sesión de farmeo contra estos felinos, tené a Kora en tu grupo activo. Su habilidad ignora por completo la defensa monstruosa de los Gran Felyne Barril, resolviendo el desafío de manera inmediata.

Alternativas de combate si no tenés a Kora

Si no tenés a Kora en tu grupo porque estás realizando otra misión, no te preocupes. Podés colocar manualmente una bomba barril desde tu inventario durante el combate. Al igual que el ataque de Kora, el daño explosivo fijo de este objeto los destruirá instantáneamente, sin importar su enorme defensa.

Otra opción viable son los cuchillos arrojadizos. Estos objetos también infligen daño fijo, lo que te permite ignorar las restricciones de defensa. Usarlos te da la oportunidad de eliminarlos antes de que logren huir del enfrentamiento. Tené varios de estos ítems en tu bolsa para estas situaciones inesperadas.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Dónde y cuándo salir a buscarlos

Para maximizar tu búsqueda, es clave saber su hábitat. Los Gran Felyne Barril suelen aparecer con mayor frecuencia dentro de las cuevas que encontrás en el mapa. Prestá atención al ciclo día/noche, ya que su spawn es más común durante la noche. Explorar cuevas al anochecer aumentará significativamente tus posibilidades de toparte con ellos.

Recordá que son criaturas tímidas. Por eso, al verlos en el overworld debés acercarte con cuidado para no asustarlos y poder iniciar el combate.

Consejos para una cacería exitosa

Un consejo de exploración es estar siempre preparado. Si ves Felynes Barril en el mapa, asegurate de cambiar rápidamente a Kora como tu compañera activa antes de iniciar el combate. Este simple paso maximiza tus posibilidades de éxito y evita encuentros frustrantes donde el enemigo se escape.

Tené en cuenta que cada encuentro, gracias a la enorme experiencia que otorga, es una oportunidad de oro. No solo subirás de nivel rápidamente, sino que también avanzarás el tiempo del mundo para acceder a eventos de endgame más rápido.

Si querés profundizar tus conocimientos de Monster Hunter Stories 3, en Malditos Nerds tenemos una guía sobre cómo dominar el combate estratégico, y muchas otras más.

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