Star Wars: el director de John Wick, Chad Stahelski, quiere formar parte de la franquicia

Director Chad Stahelski attends a screening of "John Wick: Chapter 4" in New York City, U.S., March 15, 2023. REUTERS/Andrew Kelly

Si bien los créditos como director de Chad Stahelski por ahora se limitan a la saga de John Wick, parece que el cineasta no teme en expandir sus horizontes creativos a diferentes propiedades. No solo está involucrado en el reinicio de Highlander que tiene a Henry Cavill como protagonista, sino que también ha expresado su interés en formar parte activa de una de las franquicias más populares de todos los tiempos: Star Wars.

En una reciente interacción con Josh Horowitz para el podcast Happy Sad Confused, Stahelski reveló que no sólo es un gran aficionado a las historias de una ‘galaxia muy, muy lejana’, sino que tiene algunas ideas de lo que haría con si se le dieran la oportunidad. “Soy un tipo de Star Wars, la primera película cambió el curso de mi vida”, declaró el director de John Wick.

“Quizá algún día, tal vez se dé… Disney, si estás escuchando”. Y añadió: “Me la jugaría. Reto a ver si Disney podría sobrevivirme”. Stahelski también explicó que cuando se trata de las propiedades que están bajo el ala de la casa del ratón también incursionaría con un título en particular de Marvel Studios. “De todas las cosas que hay ahí fuera, me atrevería con Blade en un segundo”, reconoció.

La cuarta entrega de John Wick fue una de las más taquilleras de toda la saga

Aunque Stahelski tiene ideas para Star Wars (e incluso para Blade) si Disney está dispuesto a convocarlo, esto no significa que su capítulo con John Wick esté del todo cerrado. Anteriormente, el cineasta dijo que tiene delineadas ideas que podrían abarcar hasta nueve películas.

“Tengo cuadernos y cuadernos, John Wicks 5, 6, 7, 8, 9. Pero no tenemos la historia cerrada. No tengo interés en hacerlo solo por el negocio de traer de vuelta a John Wick. ¿Es un personaje que me gusta? Por supuesto que sí. Y si hiciera un par de películas de John Wick, genial. Keanu volvería a hacer una en un segundo si tuviéramos una buena historia. Dejamos eso abierto. Sé que al estudio le encantaría que dijéramos que tenemos otra”, declaró.

Cabe recordar que, aunque el destino del personaje de Keanu Reeves todavía es incierto, en su llamado de inversiones la compañía Lionsgate adelantó que una quinta película de John Wick está en desarrollo temprano.