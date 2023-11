John Wick expandirá su universo con un anime, una nueva serie televisiva y ¿otra película?

Keanu Reeves en la saga John Wick (Lionsgate)

La saga de John Wick se inició como un proyecto relativamente modesto (con un presupuesto de 20 millones de dólares) que marcaba el gran regreso de Keanu Reeves a la gran pantalla y el primer crédito como director en un largometraje para Chad Stahelski. Sin embargo, la primera película superó las expectativas iniciales y, en cada entrega, se redobló la apuesta hasta que logró posicionarse como una de las propiedades más rentables de Lionsgate, con una recaudación superior a los 1.000 millones de dólares.

Si bien puede que el personaje titular interpretado por Reeves haya llegado al final de su recorrido en la pantalla con la cuarta película (o tal vez no), el éxito comercial de la franquicia y el potencial de su universo de asesinos despiadados le permitirán seguir contando historias. En un episodio del podcast The Discourse, el director de las cuatro entregas amplió detalles sobre los planes a mediano plazo.

“Lionsgate nos está haciendo desarrollar la serie de televisión de John Wick”, reconoció Chad Stahelski. Cuando se le preguntó si era independiente a The Continental (la serie precuela que se estrenó en septiembre), el cineasta confirmó que era “completamente independiente” y mencionó a algunos de los personajes más destacados de John Wick 4.

“Me encanta Donnie Yen, me encanta Rina Sawayama, me encanta el Rastreador de Shamier Anderson y la serie de televisión nos dará la oportunidad de ampliar el tipo de mundo divertido que hemos creado. No tiene por qué ser John Wick, el personaje específico, para que podamos explorar todas esas cosas”, completó.

The Continental (Prime Video)

A su vez, Stahelski reveló que además están desarrollando un proyecto animado en torno a la saga: “estamos muy emocionados porque estamos haciendo eso (la serie derivada sin título) y un anime japonés que me encanta… Así que para crear todas las historias geniales que el anime podrá contarlo mejor que nosotros y la serie de televisión para expandir nuestro mundo”.

Lionsgate, por su parte, complementó las novedades del director con la confirmación de una próxima película. “Con Wick tenemos múltiples spin-offs y Wick Five”, reveló Joe Drake, presidente de Lionsgate Motion Picture Group durante la presentación de resultados de la compañía. “Empezamos a trabajar en él justo cuando empezó la huelga de guionistas y hemos vuelto a trabajar en cuanto terminó”, añadió.

Cabe mencionar que tras el estreno de The Continental, lo próximo en materia de películas es el spin-off con Ana de Armas, Ballerina, cuyo estreno está previsto para el 7 de junio de 2024.