Blumhouse y Atomic Monster, la productora de James Wan, finalizan su proceso de fusión

M3gan (Universal Pictures)

Jason Blum y James Wan, dos titanes en la industria del cine de terror, finalmente han oficializado la fusión de sus respectivas empresas. El anuncio, realizado por Blum a través de sus redes sociales, confirma la consolidación de Atomic Monster, de Wan, y Blumhouse, de Jason Blum. Esta unión representa un hito en el género del horror, combinando la fuerza creativa de dos productoras de renombre.

Blumhouse ha dejado una marca innegable en el cine de terror con títulos icónicos. Entre sus productos se encuentran franquicias como Actividad Paranormal (Paranormal Activity), Feliz día de tu muerte (Happy Death Day) y La noche de la expiación (The Purge). Además, destacan producciones recientes como la trilogía Halloween del director David Gordon Green y El Exorcista: Creyentes (The Exorcist: Believer).

Del otro lado de la fusión se encuentra Atomic Monster, la empresa de Wan, una figura prominente en el mundo del terror. Esta productora ostenta la exitosa franquicia El Conjuro (The Conjuring), que incluye películas como La Monja (The Nun) y la inquietante Annabelle. Además, el cineasta dirigió el thriller Maligno (Malignant - 2021) y supervisó la nueva adaptación del videojuego Mortal Kombat.

En un video compartido por Blum, donde destacan títulos como M3GAN y ¡Huye! (Get Out - 2017), expresó: “Los hogares más destacados del terror están ahora bajo un mismo techo”. Esta alianza estratégica fortalecerá aún más la posición de ambas productoras en el mercado del cine de terror, consolidando su dominio.

El 2023 ha sido un año destacado para ambas partes, con Blumhouse logrando el éxito taquillero de Five Nights at Freddy’s, la película más exitosa en la historia de la compañía. Por su parte, James Wan ha continuado su legado como creador de grandes franquicias, recientemente estrenando Aquaman y el reino perdido (Aquaman and the lost kingdom) y dejando su huella con clásicos del terror como El juego del miedo (Saw). La fusión de estas dos potencias promete emocionantes proyectos para los amantes del género en los próximos años.