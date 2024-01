The Burden: James Wan y Sam Raimi unirán fuerzas para un nuevo proyecto

Director Sam Raimi attends the premiere of the film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" in Los Angeles, U.S. May 2, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Deadline informó que dos pesos pesados del cine de terror y de superhéroes como lo son James Wan y Sam Raimi se han unido para un misterioso proyecto titulado The Burden. La película se menciona como parte de un informe más amplio sobre los próximos proyectos cinematográficos de la productora Stars Collective que, a su vez, se convertirán en videojuegos gracias a un nuevo fondo conocido como Stars-Hana.

El director y productor James Wan estuvo detrás de las películas de Aquaman de DC además de crear los universos de El Conjuro (The Conjuring) y El Juego del Miedo (Saw). Sam Raimi, por su parte, saltó a la fama gracias a la franquicia de Posesión Infernal (Evil Dead). El cineasta también estuvo detrás de éxitos mainstream como la primera trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire y, más recientemente, con Doctor Strange en el multiverso de la locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

Si bien Deadline no incluye más detalles específicos sobre The Burden, en 2019 se informó de que James Wan y Sam Raimi habían adquirido los derechos para producir una adaptación del cortometraje holandés del mismo nombre, dirigido por Nico van den Brink. Este seguía a una joven que viaja a conocer a la familia de su novio, pero en ese encuentro descubre que algo siniestro se oculta entre las paredes de ese hogar.

Por el momento, The Burden no tiene definida una ventana de estreno.