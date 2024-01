Five Nights at Freddy’s 2: se revela el estado de la esperada secuela

"Five Nights at Freddy’s" es uno de los mayores éxitos de taquilla de 2023. (Créditos: Universal)

Casi una década después del lanzamiento del primer videojuego -y luego de varios años en el infierno del desarrollo-, la adaptación de Five Nights at Freddy’s llegó a las salas de cine en octubre pasado y se convirtió en el último gran acierto de Blumhouse. Protagonizada por el actor de Los Juegos del Hambre, Josh Hutcherson, la película resultó ser el mayor éxito de 2023 para la compañía y podríamos asumir que por delante hay un gran futuro para la saga cinematográfica.

Sin embargo, más allá de las expectativas del público (y algún que otro rumor), el vicepresidente de Blumhouse reveló recientemente que la secuela todavía no ha recibido luz verde. Esta noticia resulta sorprendente teniendo en cuenta su éxito comercial, pero sugiere que la compañía aún está decidiendo cuál es la mejor forma de proceder con la franquicia.

“Esa película hizo mucho dinero. Fue un gran éxito, y estamos agradecidos por ello. Emma Tammi (su directora) hizo un gran trabajo, pero aún estamos esperando la luz verde”, reconoció Ryan Turek. El ejecutivo también reconoció que esto no es necesariamente algo inusual, sino que “es parte del proceso” y agregó que esta seguro de que Jason Blum tiene algunos trucos bajo la manga respecto a cómo proceder con la propiedad.

La adaptación de Five Nights at Freddy’s fue dirigida por Emma Tammi

Cabe recordar que con un presupuesto inferior a los 20 millones de dólares, Five Nights at Freddy’s recaudó más de 295 millones en la taquilla global, lo que la posicionó como una de las películas de género más exitosas del año pasado. No obstante, la cinta también obtuvo críticas mixtas entre el público y la prensa especializada.

Aunque la secuela todavía no se confirmó, el actor Matthew Lillard –quien interpretó a William Afton en la adaptación- reconoció que le sobran ganas para continuar explorando su personaje, dentro y fuera del traje: “Estoy dispuesto a todo. Me sorprendió lo emocionado que estaba al ponerme la máscara y el traje completo. No puedo esperar para profundizar y pasar a la siguiente capa de la historia”.

Si bien la secuela de Five Nights at Freddy’s aguarda por su anuncio oficial, Blumhouse ya se encuentra trabajando en otra propiedad inspirada en un videojuego de terror, la adaptación de Dead by Daylight anunciada en marzo del año pasado.