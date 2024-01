Lionsgate cierra la fusión con Entertainment One y obtiene títulos cómo ‘Yellowjackets’

Lionsgate ahora se encargará de la producción de reconocidas series como Yellowjackets

Lionsgate (Los juegos del hambre) ha finalizado con éxito la adquisición de la plataforma global de entretenimiento eOne (Entertainment One), propiedad de Hasbro, anunciada en agosto del año pasado. Este movimiento estratégico agrega 6,500 títulos de cine y televisión al ya extenso catálogo de Lionsgate. En un comunicado de prensa, la empresa declaró: “Esta unión diversifica y fortalece los negocios de televisión con y sin guión. Además, amplía nuestra cartera de marcas y franquicias, nos hace más presentes en Canadá y el Reino Unido con los nuevos títulos”.

Una notable inclusión en esta transacción son los derechos de desarrollo cinematográfico de la icónica marca Monopoly de Hasbro. Además, Lionsgate ahora se encargará de la producción de reconocidas series como The Rookie de ABC, Yellowjackets de Showtime y el reality estrella Supervivencia al desnudo (Naked and Afraid) de Discovery, que ya cuenta con 16 temporadas.

Según un comunicado de Deadline, se confirmó que la mayoría de las propiedades intelectuales centradas en marcas familiares de Hasbro permanecerán bajo el control del fabricante de juguetes. Entre estas propiedades destacan proyectos animados como Peppa Pig, Transformers: la chispa de la Tierra (Transformers: EarthSpark) y My Little Pony: cuenta tu historia (My Little Pony: Tell Your Tale).

El equipo de desarrollo creativo y asuntos comerciales de Hasbro ha sido reestructurado bajo el nombre de Hasbro Entertainment. Este equipo dirigirá proyectos y el desarrollo de franquicias, incluyendo nombres conocidos como GI Joe, Play-Doh, Calabozos y dragones (Dungeons & Dragons), Power Rangers y la variada cartera de juegos de mesa de la compañía.

Este movimiento posiciona a Lionsgate como un actor aún más influyente en la industria del entretenimiento a nivel mundial.