Los juegos del hambre: el elenco de la precuela conmovido por el mensaje de Jennifer Lawrence

Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (Lionsgate)

El 16 de noviembre marcó el estreno mundial de Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), una precuela situada aproximadamente 60 años antes de la trilogía original de Suzanne Collins, que previamente había sido adaptada al cine en una exitosa franquicia de cuatro películas.

El personaje central de esta precuela es una versión joven del imponente presidente Snow, interpretado por Donald Sutherland en la trilogía original. En esta ocasión, el actor Tom Blyth asume el papel, y su reacción inicial al enterarse fue revelada en una entrevista para el podcast Little Gold Men de Vanity Fair. Blyth confesó: “Los fanáticos me odiarán en línea, no pensarán que soy la persona adecuada para el trabajo y Francis [Lawrence] no será accesible como director porque estará demasiado ocupado”.

Cuando se le preguntó sobre si había recibido consejos del elenco original, Blyth compartió: “No lo hicimos. No creo que ninguno de nosotros haya hablado con el elenco original durante el rodaje y eso fue más o menos por elección de Francis”. Explicó que querían distanciarse de lo visto anteriormente, considerando la diferencia de años entre la precuela y la historia original.

Jennifer Lawrence en Los juegos del hambre

A pesar de esto, Blyth mencionó que recibieron un mensaje de Jennifer Lawrence, quien interpretó a Katniss Everdeen en las películas anteriores: “No tuvimos ningún contacto hasta que todos recibimos la noticia de que Jen Lawrence había sido entrevistada en alguna alfombra roja sobre cómo se sentía al respecto de la precuela. Ella nos envió un mensaje, a través de un medio de comunicación, básicamente diciendo buena suerte a todos, espero que todo vaya bien”.

Al escuchar este mensaje, Blyth admitió que sintieron alivio: “Todos necesitábamos escuchar ese mensaje, porque a la mitad estábamos como: ‘Oh Dios, espero que estemos a la altura de las esperanzas y sueños de las personas que aman esta franquicia. Espero que no le disparemos a Jen por la espalda’”.

Actualmente, Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes está disponible en los cines para el disfrute del público.