Five Nights at Freddy’s bate el mayor récord de taquilla en cine de terror del 2023

Five Nights at Freddy’s

Casi una década después del lanzamiento del primer videojuego, la adaptación live-action de Five Nights at Freddy’s finalmente vio la luz y demostró ser el último gran acierto de Universal Pictures y Blumhouse. Protagonizada por el actor de Los Juegos del Hambre, Josh Hutcherson, la película estrenada para finales de octubre ya batió un récord de taquilla, lo que indica un futuro prometedor para la franquicia cinematográfica.

Five Nights at Freddy’s obtuvo críticas dispares entre la prensa especializada y el público, sin embargo eso no ha impedido que se convierta en la producción de terror con mayor recaudación en lo que va del 2023. De acuerdo a un informe de Collider, la cinta ya ha recaudado más 113 millones de dólares en Estados Unidos en tan solo dos fines de semana, mientras que sus ganancias mundiales alcanzaron la impresionante cifra de 215 millones de dólares.

Estos números resultan más curiosos teniendo en cuenta que Five Nights at Freddy’s tuvo una estrategia de lanzamiento mixta en Norteamérica ya que simultáneamente tuvo su estreno en cines y a través de Peacock.

El éxito de taquilla de Five Nights at Freddy’s puede atribuirse a la enorme base de fanáticos que rodea a la serie original de videojuegos creada por Scott Cawthon. Otro factor a su favor probablemente sea su clasificación PG-13, algo que ha permitido que espectadores de diferentes edades puedan ver la película en los cines.

Five Nights at Freddy’s tuvo una producción relativamente económica, ya que alcanzó un costo de producción cercano a los 20 millones de dólares, un presupuesto moderado para este tipo de proyectos. A su vez, gran parte de esa inversión ya se recuperó con la venta de derechos de reproducción para el streaming.

La película se inspira en el primer juego de la serie, en el que un guardia de seguridad de una pizzería en decadencia descubre que unos animatrónicos que habitan en el lugar resultan ser asesinos malvados y metódicos. Hutcherson interpreta a Mike Schmidt, el protagonista de esta historia. El reparto también incluye a Elizabeth Lail como la agente de policía Vanessa Monroe y Piper Rubio como la hermana pequeña de Mike.