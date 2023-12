REVIEW | Granblue Fantasy Versus: Rising - Una revancha exitosa

Granblue Fantasy Versus: Rising | Desarrollador: Arc System Works | Distribuidora: Cygames

En el 2020, a días de que comenzara el aislamiento por la pandemia de COVID-19, se lanzó Granblue Fantasy Versus, un juego de peleas desarrollado por Arc System Works basado en Granblue Fantasy, el popular juego japonés de Cygames. Sin embargo, este título fue uno de los más afectados por la pandemia debido a su mala infraestructura online en un momento en que el online era clave para los juegos. Con el paso de los años los fans pedían una actualización a un mejor sistema, a lo que Cygames respondía que para eso tendrían que hacer prácticamente un juego nuevo. Así, casi cuatro años más tarde, llega Granblue Fantasy Versus: Rising.

En el mundo de los juegos de peleas, las secuelas suelen ser un tema que genera debates sobre qué tan diferente debe ser una nueva entrega de la que vino antes. Es innegable que Street Fighter 6 es diferente a Street Fighter 5, o que Mortal Kombat 1 se separa de Mortal Kombat 11. Granblue Fantasy Versus: Rising, en cambio, remonta a una época no muy distante, en la que las secuelas eran construcciones sobre una base ya establecida. Así como la serie BlazBlue, también de Arc System Works, hizo a lo largo de sus cuatro juegos, esta nueva entrega expande, mejora y actualiza todo lo que hizo el juego anterior.

Como sistema de batalla, Granblue Fantasy Versus: Rising puede encasillarse en lo que se conoce como “anime fighter”, gracias a su estética claramente inspirada en este estilo de animación. Sin embargo, este juego es uno de los más accesibles del género por varios motivos. En primer lugar, el ritmo de combate es mucho más metódico que en otros exponentes, y se asemeja más a Street Fighter que a Guilty Gear. Por otro lado, los controles son simples e intuitivos: el juego presenta el ya clásico sistema de auto combos y además ofrece la posibilidad de realizar movimientos especiales con presionar un único botón.

Si bien esto ya venía del juego anterior, en Granblue Fantasy Versus: Rising los sistemas de batalla fueron expandidos, y los tutoriales son mucho más amplios. Las nuevas mecánicas centradas alrededor del nuevo recurso llamado Bravery Points son muy útiles tanto para la ofensiva como para la defensiva, y el juego hace un muy trabajo en explicar todo lo necesario para dominarlas. Pero esta entrega va un paso más allá: cada personaje en su lista de movimientos tiene una descripción sobre las propiedades del mismo, un video mostrándolo en acción, distancias sugeridas a las cuales es más efectivo tal o cual movimiento, e incluso una lista de combos prácticos para situaciones de batalla reales. El piso es bajo gracias a lo accesible que es el juego, y el techo es muy alto por la variedad de elementos a dominar.

Las mecánicas del juego no son lo único en lo que Granblue Fantasy Versus: Rising expande, sino que la historia también cumple un rol importante. Para aquellos que no hayan jugado el primer título, la narrativa entera del juego anterior está incluida en esta entrega. La historia de Gran y su tripulación del Grandcypher lidiando con los estragos de Beelzebub y Belial puede jugarse en su totalidad, y no es un obligación volver a repetirla para aquellos que ya la conocen, puesto que el juego permite saltear todos esos capítulos sin ningún requerimiento específico.

La nueva narrativa, que continúa donde dejó el juego anterior, introduce personajes del RPG original de Granblue Fantasy que no se encontraban en el juego de peleas anterior, como el caballero Siegfried o la guardiana zodiacal Anila. Apoyándose en un misterioso nuevo personaje completamente original, Rein, esta secuela además trae al villano más icónico de toda la franquicia: Lucilius. Para los fans de Granblue Fantasy, esta inclusión era de lo más esperado, y Arc System Works incluso se tomó el trabajo de adaptar varias mecánicas de las peleas contra Lucilius en el RPG a las inevitables batallas que tendremos contra él en este juego de peleas.

Sin embargo, si hablamos de elementos que fueron mejorados, la estrella de Granblue Fantasy Versus: Rising es el online. En primer lugar, y lo más importante, es que Arc System Works implementó la tecnología de rollback al juego, lo que permite que las conexiones sean altamente estables incluso a largas distancias. A diferencia del juego anterior, uno puede jugar contra gente de otros continentes y no tener mayores dificultades, lo que previamente era impensable. Como si un mejor online fuese poco, esta entrega también cuenta con funcionalidad de crossplay, para poder jugar contra gente que utilice plataformas diferentes a la nuestra.

Todas esas mejoras serían suficientes para tener una secuela mucho más que digna en comparación con su antecesor, pero Granblue Fantasy Versus: Rising incluye además un modo de juego completamente nuevo: Grand Bruise Legends!, basado en una serie de webcomics del juego. Tomando el concepto de lobby online con avatares que Arc System Works popularizó hace años, este modo nos permite usar estos personajes para competir en una serie de minijuegos al mejor estilo Fall Guys. Este modo es completamente opcional, y casi que no tiene correlación con el juego de peleas en sí por lo diferente que es, pero así y todo es altamente adictivo, con su propio sistema de progresión, y significa una muy buena forma de dispersar la mente luego de una serie de intensas peleas.

Incluso con todo esto, es entendible que haya una cierta dificultad a la hora de captar nuevo público para el juego. Este título es una secuela y está basado en un universo ya establecido en otras entregas, por lo que la idea de saltar a ciegas a comprarlo solamente por un análisis positivo a veces hace dudar hasta al más confiado. Por eso, Granblue Fantasy Versus: Rising tiene una cereza para el postre que representa este increíble juego: una versión gratuita.

A diferencia de lo que sería una simple demo, la versión gratuita de Granblue Fantasy Versus: Rising incluye el modo arcade, el modo entrenamiento, el primer acto del modo historia y, lo más importante, la posibilidad de jugar peleas online tanto casuales como por rango, con la capacidad de crossplay incluida. Además, Grand Bruise Legends! está también incluido. Esta versión cuenta como personajes a Gran y una rotación de tres personajes diferentes que cambia todas las semanas cual League of Legends. Así, cualquiera puede disfrutar de gran parte del juego y luego decidir por sí mismo si vale la pena la inversión.

Granblue Fantasy Versus: Rising es la secuela perfecta de un juego de peleas. El juego va más allá de incluir todo lo que traía el anterior; lo mejora, lo expande, lo pule, lo reinventa. Nuevos sistemas, nuevas funcionalidades, nuevos modos de juego. Todo lo que a uno se le podría ocurrir que necesitaba el juego anterior está en esta entrega, junto con cosas que incluso nunca se le podrían haber ocurrido a nadie. Con una versión gratuita que incluso permite a nuevos jugadores probar el juego casi en su totalidad, no cabe ninguna duda que Granblue Fantasy Versus: Rising tendrá el futuro brillante que su predecesor merecía y que, por las vueltas de la vida, no pudo tener.