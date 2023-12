REVIEW | LEGO Fortnite: Una experiencia completa con mucho potencial para el futuro

LEGO Fortnite, de Epic Games.

Fortnite es uno de los videojuegos más influyentes de los últimos años y esto lo demuestra con cada una de sus actualizaciones. Con la llegada del Capítulo 5, el título de Epic Games incluyó tres nuevos juegos: LEGO Fortnite, Rocket Racing y Fortnite Festival. Sin lugar a dudas, el que se llevó todas las miradas fue LEGO Fortnite que no para de romper récords de jugadores simultáneos.

Una aclaración importante es que el título no se trata de una modalidad de juego ni de algo temporal, sino que es un videojuego dentro de Fortnite que tendrá actualizaciones regulares como Epic Games nos tiene acostumbrados. Si bien comparar LEGO Fortnite con Minecraft es lo más sencillo de hacer, el juego también toma elementos de otros exponentes como Vallheim, Animal Crossing y hasta cositas de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

LEGO Fortnite, de Epic Games.

Básicamente, el juego es un survival donde tendremos que crear nuestra aldea, sobrevivir y explorar al mismo tiempo que mejoramos nuestras herramientas y nuestro pueblo. El mapa es muy extenso y se crea de manera aleatoria. Hay distintos biomas como la pradera donde siempre comenzarán nuestras partidas, la costa, el valle seco y las tierras heladas.

Como podemos esperar de cualquier juego de supervivencia, en LEGO Fortnite tendremos que alimentarnos para no pasar hambre y estar atentos a las condiciones climáticas ya que perderemos vida si pasamos mucho calor o mucho frío. En este apartado, el juego es bastante permisivo ya que hay mucha comida disponible en el mapa y, una vez que la recolectamos, su regeneración es rápida.

LEGO Fortnite, de Epic Games.

Luego de muchas horas en el juego, todavía no tuve una necesidad real de hacer un jardín en mi aldea para tener comida a disposición. Sin embargo, lo más destacado de la comida no es su función para combatir el hambre sino que pueden proveer pasivas temporales como ocurre en The Legend of Zelda. De esta forma, podremos cocinar alimentos que nos proporcionen temporalmente desde resistencia al frío, al calor y hasta mejoras en la stamina o nuestra vida.

LEGO Fortnite no tiene misiones en sí y tendremos libertad de acción en todo momento aunque hay ciertos objetivos que nos marcan el “rumbo” correcto. Al comenzar el juego tendremos que fundar nuestra aldea. Para eso, hay que construir una plaza central que delimita el tamaño de nuestro pueblo. Una vez construido, tendremos a disposición distintas construcciones posibles y también comenzarán a llegar NPCs al pueblo que podremos adoptar como habitantes.

LEGO Fortnite, de Epic Games.

A medida que evolucionemos en el juego, podremos darle órdenes de trabajo a los habitantes para que recolecten materiales, los procesen o busquen comida mientras nosotros realizamos otras actividades. También, podemos pedirle a alguien que nos acompañe a explorar y es una muy buena alternativa para cuando nos adentremos en lugares más peligrosos ya que será nuestro aliado en las batallas contra enemigos.

Acá hay un punto más que interesante ya que para poder alojar a más personajes tendremos que ir subiendo de nivel nuestra plaza central. Subir de nivel la aldea no sólo nos permite tener más personajes viviendo con nosotros sino que también añade nuevas construcciones y fórmulas posibles para crear. Básicamente, la progresión del juego se basa en este apartado.

LEGO Fortnite, de Epic Games.

La aldea no es lo único que se puede subir de nivel sino que también la mesa de fabricación que nos permite crear armas, herramientas y accesorios. De esta forma, será primordial subir el nivel de ambas cosas para tener a disposición todas las estructuras. Por este motivo, los requisitos de cada mejora funcionan como un motor y guía de progreso para el juego.

Los materiales para subir los primeros niveles seguramente se encuentren cerca de nuestra base. Luego, nos pedirá cosas que se encuentren solo en cuevas de la pradera para después pasar a elementos en biomas más cálidos y finalizar con elementos del bioma más frío. Por más de que LEGO Fortnite no nos dé expresamente misiones, la búsqueda de estos elementos marcan nuestro camino.

LEGO Fortnite, de Epic Games.

El título tiene un ciclo de día y noche y, al igual que en Minecraft, durante la noche aparecen muchos más enemigos. El combate es simple pero funciona, y la exploración también cumple un rol muy importante ya que encontraremos bases de enemigos que podremos eliminar para quedarnos con sus cofres y muchas sorpresas y eventos de mapa.

A grandes rasgos, el juego cumple con creces en todos sus apartados aunque también se sienten un poco limitados, aún más, cuando lo comparamos con otros exponentes del género. No hay una gran variedad de enemigos, el manejo del inventario y de la construcción puede mejorarse y la lógica de buscar los recursos se vuelve un poco repetitiva ya que es la misma secuencia pero en distintos biomas.

LEGO Fortnite, de Epic Games.

Esto no quita que sea un gran juego y una experiencia completa pero me entusiasma mucho más por lo que puede ser a futuro que por lo que es actualmente. LEGO Fortnite es un inicio más que prometedor para una entrega que seguramente seguirá los mismos pasos que Fortnite y no parará de evolucionar.

Otro componente no menor es su faceta multijugador ya que cada uno de nuestros amigos puede tener su propia aldea en nuestro mapa y compartir la experiencia abre las puertas de un montón de posibilidades a la hora de sorpresas y momentos graciosos. Salir a explorar junto a tus compañeros es sumamente divertido y el juego incentiva todo el tiempo a realizar acciones en compañía.

LEGO Fortnite, de Epic Games.

Por otro lado, LEGO Fortnite lleva el nombre de LEGO y esto significa que la construcción y las clásicas piezas de la marca forman parte del combo. Para los amantes de este apartado, tendremos la posibilidad de colocar una gran cantidad de piezas para armar los objetos o estructuras que queramos. En redes sociales ya se pueden observar grandes construcciones de la comunidad que van desde ciudades enteras hasta vehículos que funcionan para recorrer el mapa.

Si construir no es lo tuyo (donde me incluyo), en el apartado de construcciones tendremos una gran cantidad de estructuras para crear como grandes mansiones, garajes y decoraciones que se pueden hacer y donde solamente tendremos que rellenar las piezas necesarias.

LEGO Fortnite, de Epic Games.

Para ir cerrando, quiero mencionar el aspecto gráfico del juego ya que se ve increíble y brinda paisajes muy bonitos de observar. Unreal Engine 5 está a la órden del día. Además, el diseño de audio también es muy destacable. El sonido de la lluvia y los truenos fue algo que me sorprendió gratamente la primera vez que ocurrió.

En definitiva, LEGO Fortnite es un título muy recomendable para los amantes del género y muy disfrutable sobre todo con amigos. Si bien algunas mecánicas se sienten limitadas o sin tanta profundidad, el juego marca un excelente piso de contenido para todo lo que puede llegar en el futuro. Cabe destacar que es gratuito por lo que probarlo no cuesta nada.