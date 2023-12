Baldur’s Gate 3: Xbox da algunos consejos para evitar tener problemas con el error de las partidas guardadas

Baldur's Gate 3, de Larian Studios.

Desde su lanzamiento, y si bien estamos hablando del reciente GOTY (Juego del Año, según The Game Awards), Baldur’s Gate 3 fue criticado por varios bugs y errores que rompían, de alguna manera, la experiencia de juego. Entre ellos, se encontró un problema particular al guardar partidas y no poder retomarlas, lo que hizo que varios usuarios pongan el grito en el cielo tras haber perdido parte de su progreso.

En este contexto, Xbox ha publicado un mensaje en redes sociales con recomendaciones para evitar el bug que afecta, justamente, a las partidas guardadas de Baldur’s Gate 3 en Xbox Series X/S.

Nobleza obliga, hay que destacar que tanto Larian como Microsoft admitieron que estaban al tanto de este problema, que estaban trabajando en él, y la primera recomendación que dieron fue actualizar, de forma manual, el firmware de las consolas, algo que, quizás, gran parte de los usuarios no suele hacer.

Otro consejo que dieron tiene que ver con la forma de terminar las partidas. Xbox pide a sus usuarios cerrar por completo el juego al finalizar cada partida, además de mantener la consola conectada a la corriente siempre que estemos jugando, ya que realiza ciertos chequeos que pueden incluir pequeñas descargas y actualizaciones importantes.

Algo que debería estar normalizado, pero la empresa se vio obligado a remarcar, es que se recomienda apagar la consola correctamente, pulsando el botón frontal o, de manera opcional, manteniendo pulsado el botón de Xbox del mando para que aparezca la opción de apagar la consola.

Antes de eso, debemos cerrar Baldur’s Gate 3. Primero debemos guardar el progreso dentro del juego para luego pulsar el botón Xbox del mando y navegar hasta el icono de Baldur’s Gate 3 (en juegos recientes), y ahí pulsamos el botón Menú y seleccionamos la opción de “Cerrar el juego” o guardarlo con la opción que dice Quick Resume.