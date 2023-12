The Game Awards 2023: Baldur’s Gate 3 se corona como ganador de Juego del Año (GOTY)

Baldur's Gate 3, de Larian Studios.

La ceremonia de premios The Game Awards 2023 llegó a su fin, y varios juegos fueron galardonados a lo largo de numerosas categorías. Sin embargo, el premio más importante, el Juego de Año, recae en uno solo, y en esta ocasión el gran ganador de la noche terminó siendo el favorito: Baldur’s Gate de Larian Studios. El gran RPG se suma a los ganadores de años anteriores como Elden Ring, The Last of Us Part II y Sekiro: Shadows Die Twice.

Baldur’s Gate 3 se lanzó el 3 de agosto de este año, luego de un extenso período en Early Access de Steam. Desde ese entonces, el juego comenzó a cosechar popularidad entre los fanáticos del género. Con una narrativa que toma en cuenta hasta el más mínimo detalle de la forma en la que los jugadores atraviesan la aventura, un elenco de personajes inolvidable, y un apartado técnico increíble, Baldur’s Gate 3 conquistó a millones con su lanzamiento oficial. Posteriormente a su salida en PC, el juego llegó a PlayStation 5 en septiembre, y el día de hoy se anunció que llegará a Xbox Series X y Xbox Series S este de diciembre.

Los demás contendientes para Juego del Año fueron Resident Evil 4 Remake, Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Alan Wake 2 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Baldur’s Gate 3, además de haber sido reconocido como GOTY, también salió victorioso en otras ternas. El actor Timothée Chalamet, conocido por su participación en la saga Dune de Denis Villeneuve, subió al escenario para presentar el premio.