El cine de Taika Waititi: no todo es Thor

Taika Waititi, ha emergido como una fuerza creativa en la industria del cine, capturando la atención mundial con su enfoque distintivo y su habilidad para mezclar comedia y profundidad emocional. Nacido el 16 de agosto de 1975 en Raukokore, Nueva Zelanda, Waititi comenzó su carrera artística como comediante y actor en su país natal antes de embarcarse en su viaje cinematográfico detrás de cámara.

Su primera experiencia como director de largometrajes fue en 2007 con Eagle vs Shark, en donde tendría a su amigo Jemaine Clement -que seguramente lo conozcan de Flights of the Conchords, la serie televisiva- como protagonista. La primera obra destacada de Taika Waititi fue Casa Vampiro (What we do in the shadows, 2014), una comedia de horror mockumentary (una suerte de falso documental) co-escrita, co-dirigida y protagonizada por Waititi. La película sigue a un grupo de vampiros que comparten un departamento en Wellington, explorando de manera hilarante los desafíos de la vida no muerta. La originalidad y el humor se combinaron para hacer de esta película una joya del cine de culto que fue primero un cortometraje en 2005.

En Cazando salvajes (Hunt for the Wilderpeople, 2016), Waititi se sumergió en una historia de aventuras y comedia. La película, basada en la novela Wild Pork and Watercress de Barry Crump, sigue a un niño y su tío mientras escapan a la selva de Nueva Zelanda después de ser tomados como fugitivos. Con su estilo humorístico único y personajes entrañables, Waititi consolidó su reputación como narrador talentoso capaz de ayudar a emerger las características propias de la humanidad de los personajes.

En Thor: Ragnarok (2017), Waititi llevó su visión distintiva al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Aunque la película forma parte de una franquicia de superhéroes, el director incorporó su humor característico y un enfoque visual único. “Thor: Ragnarok” recibió elogios tanto por su estilo visual como por revitalizar la franquicia, demostrando que que el director podía destacarse incluso en tanques de gran presupuesto.

La película de guerra satírica Jojo Rabbit (2019) marcó otro hito en la carrera de Waititi. El director no solo se llevó a su casa el premio al Mejor Guión Adaptado en los Oscars por su trabajo en esta película, sino que también interpretó a una versión cómica de Adolf Hitler imaginada por el joven protagonista. La película aborda temas sensibles con humor y humanidad, mostrando la habilidad de Waititi para equilibrar lo cómico y lo conmovedor.

Fuera de la silla de director, Waititi ha dejado su huella como productor en proyectos como la serie What We Do in the Shadows (2014–presente), la adaptación televisiva de su película homónima. Su capacidad para fusionar humor y narrativa única continúa influyendo en la industria cinematográfica, asegurando que el nombre de Taika Waititi resuene más allá de los confines de Asgard.