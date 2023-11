Aardman Animations, el estudio de ‘Pollitos en fuga’, responde al informe sobre la escasez de arcilla

Captura del tráiler oficial de Star Wars: Visions Volume 2

El estudio de animación Aardman Animations, conocido por sus aclamadas producciones cómo Shaun, el cordero (Shaun the Sheep - 2015) y Wallace y Gromit: La batalla de los vegetales (Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit - 2005), ha enfrentado recientemente un desafío inesperado. A lo largo de su historia, la compañía ha mantenido una identidad distintiva al utilizar arcilla Newplast en todas sus creaciones, desde clásicos como Pollitos en fuga hasta producciones más recientes como el cortometraje Soy tu madre (I Am Your Mother - 2023) de Star Wars: Visions Volumen 2.

Sin embargo, la compañía se vio sorprendida cuando su proveedor exclusivo de la arcilla especial, Newplast, cerró sus puertas en marzo, dejándolos en una situación comprometida, según el medio The Telegraph. Valerie Dearing, directora de Newclay Products, reveló que Aardman Animations adquirió una cantidad sustancial de productos para mantenerse en funcionamiento: “Aardman compró gran parte de las arcillas restantes de Newplast para poder seguir funcionando. Dijeron que les daría para dos años. Eran unas 40 cajas, que debían pesar unos 400 kg”.

Pollitos en fuga: El origen de los nuggets (Netflix)

Ante las crecientes preocupaciones, Aardman Animations respondió a través de sus redes sociales, tranquilizando a sus seguidores: “Estamos conmovidos por la reciente preocupación por el futuro de nuestras queridas creaciones de arcilla, pero queríamos asegurarles a los fanáticos que no hay absolutamente ninguna necesidad de preocuparse”. Afirmaron tener suficientes cantidades de arcillas para atender las producciones actuales y futuras, asegurando una transición sin problemas a nuevos suministros.

A pesar de estos desafíos, el estudio mantiene su compromiso con la creatividad y la innovación. Su próximo proyecto en colaboración con Netflix, Pollitos en fuga: El origen de los nuggets (Chicken Run: Dawn of the Nugget - 2023), está programado para lanzarse el 15 de diciembre.