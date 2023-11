Pollitos en fuga: Netflix revela un nuevo tráiler de la esperada secuela animada

Captura del tráiler oficial de Pollitos en fuga: El origen de los nuggets

En el año 2000, Pollitos en Fuga (Chicken Run) se consolidó como la película animada de stop-motion (animación cuadro a cuadro) más exitosa de todos los tiempos, superando las expectativas de su estudio y estableciendo un récord que ha perdurado hasta el día de hoy. Según datos publicados por The Numbers, ninguna otra producción con esta técnica ha logrado destronarla, con Wallace y Gromit: La batalla de los vegetales (Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit - 2005) ocupando el segundo lugar en taquilla.

Sin embargo, la espera ha llegado a su fin con la noticia de una secuela que sorprende casi 23 años después del lanzamiento original. Netflix toma las riendas de esta continuación, presentando un reciente tráiler que ha avivado la expectativas de los espectadores que crecieron con la primera entrega.

La sinopsis oficial de Pollitos en fuga: El origen de los nuggets (Chicken Run: Dawn of the Nugget) revela que Ginger y Rocky, protagonistas de la primera película, han construido una vida junto con su hija Molly en una isla alejada del mundo humano. La trama se centra en la curiosidad de Molly, quien desconoce el mundo al otro lado del agua y decide explorarlo, a pesar de la preocupación de Ginger por la seguridad de su hija.

De los estudios Aardman, ganadores de varios premios Oscar®, la tan esperada secuela del popular clásico «Pollitos en fuga» llega a Netflix el 15 de diciembre.

La secuela se desarrolla con la huida de la joven curiosa, quien, al no entender las razones de su familia para escapar de la granja original, se distancia y termina siendo secuestrada por un camionero de Fun-Land Farms, una granja peculiar especializada en la producción de nuggets de pollo.

Proveniente del aclamado estudio de animación Aardman, conocido por éxitos como Shaun, el cordero (Shaun the Sheep - 2015), la película será dirigida por Sam Fell (ParaNorman). Además, el largometraje cuenta con un elenco estelar encabezado por Thandiwe Newton (Westworld), Zachary Levi (Shazam) y Bella Ramsey (The Last of Us).

Pollitos en fuga: el origen de los nuggets está programada para su estreno exclusivo en Netflix el 15 de diciembre, prometiendo traer de vuelta la magia de la animación stop-motion a la pantalla.