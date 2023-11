Jacob Elordi, actor de Euphoria, rechazó la oportunidad de audicionar para el papel de Superman

Cailee Spaeny y Jacob Elordi protagonizan la película que explora la vida de Priscilla y Elvis Presley. (Créditos: A24)

Jacob Elordi, reconocido por su papel como Nate Jacobs en la exitosa serie Euphoria, se posiciona como una de las jóvenes estrellas más destacadas en la industria del entretenimiento. Su próximo desafío actoral lo llevará a encarnar nada menos que a Elvis Presley en la nueva película de Sofia Coppola, titulada Priscilla. Junto a colegas como Jeremy Allen White (El oso), Elordi reflexiona sobre los roles que “deben” asumir los actores en ascenso.

A pesar de su éxito, Elordi no olvida sus raíces cinéfilas y confiesa haber crecido disfrutando de la versión de Batman dirigida por Christopher Nolan, El caballero de la noche (The Dark Knight - 2008). Esta influencia llevó a preguntas sobre su disposición a trabajar en una película de superhéroes. En una entrevista para GQ, el actor respondió: “No particularmente, no. Y obviamente cualquier cosa puede pasar, pero en esta etapa de mi vida, no me veo teniendo ningún interés en eso”.

Jacob Elordi en la premiere de Priscilla

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Elordi reveló que le ofrecieron la oportunidad de hacer el casting para el icónico papel de Superman en la próxima película dirigida por James Gunn, Superman: Legacy. Ante esta propuesta, Elordi fue claro: “Bueno, me pidieron que hiciera el casting para Superman. Inmediatamente dije: ‘No, gracias’. Eso es demasiado. Eso es demasiado oscuro para mí”.

A pesar del rechazo por parte del actor, el director James Gunn (Guardianes de la Galaxia), ha confirmado que la fecha de estreno de Superman: Legacy se mantendrá inalterada y seguirá según lo planeado para el 11 de julio de 2025.