Michelle Monaghan, de Jason Bourne y Matt Damon a Ethan Hunt y Tom Cruise

Actress Michelle Monaghan poses for photographers as she arrives on the red carpet for the premiere of Mission:Impossible-Fallout, at the Smithsonian's National Air and Space Museum, in Washington, U.S., July 22, 2018. REUTERS/Mike Theiler

Michelle Monaghan, nacida el 23 de marzo de 1976 en Winthrop, Iowa, es una actriz que logró evolucionar su carrera del periodismo, al modelaje y luego en la actuación. Su versatilidad y presencia en pantalla la han llevado desde las intrigas de la saga Bourne hasta la magia de Jóvenes brujas.

Monaghan comenzó su carrera como actriz en la década de 2000, con participaciones en películas como Infidelidad (2002) pero su verdadera explosión llegó cuando interpretó a Julia Meade en Misión: Imposible III (2006). La película, dirigida por J.J. Abrams y protagonizada por Tom Cruise, la catapultó a la atención del público y la crítica. Su actuación no solo dejó una impresión duradera en la franquicia de “Misión: Imposible” sino que también marcó el inicio de una carrera en ascenso.

Después de su papel en Misión: Imposible III, Monaghan se unió a la exitosa franquicia de Jason Bourne en La supremacía Bourne (2004), donde interpretó a Kim, un personaje que se vio atrapado en las intrigas y persecuciones de Jason Bourne, interpretado por Matt Damon. Como hizo en la saga de Cruise, logra interpretar un papel potente dentro de una película de acción, no como protagonista en escenas de riesgo pero manteniendo su presencia y carisma.

El cine de acción la siguió convocando, y participó de Sr. y Sra. Smith (2005). Dirigida por Doug Liman y acompañando a Brad Pitt, Angelina Jolie, Adam Brody y Vince Vaughn, disfrutó siendo Gwen dentro de un dream team de una propuesta que además gozaba de un tipo muy particular de humor.

Michelle Monaghan AFP 162

Sin embargo, a lo largo de su carrera Monaghan ha participado en una amplia variedad de géneros, desde el cine de acción hasta el drama y la comedia. Algunas de sus películas más destacadas incluyen Entre besos y tiros (Kiss Kiss Bang Bang, 2005), La mujer de mis pesadillas (The Heartbreak Kid, 2007), Control total (Eagle Eye, 2008) y 8 minutos antes de morir (Source Code, 2011).

Michelle Monaghan no solo ha tenido éxito en la gran pantalla, sino que también ha incursionado en la televisión con papeles notables en series como True Detective (2014) y The Path (2016). Mientras, siguió alternando papeles diversos en pantalla grande como la comedia de ciencia ficción gamer Pixeles (Pixels, 2015) o la remake del clásico de magia Jóvenes brujas: nueva hermandad (The Craft: Legacy, 2020).

Con una carrera sólida y variada que abarca desde el thriller de espionaje hasta el drama romántico, Michelle Monaghan ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil que sigue siendo una figura destacada en el mundo del cine y la televisión. Su habilidad para enfrentar diferentes géneros y su presencia en pantalla la convierten en un paso seguro para la industria y el público.