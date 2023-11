KamiErabi God.App, MF Ghost y I’m in Love with the Villainess!: sigue la season en Maldito Anime

KamiErabi GOD.app, del estudio UNEND.

Pasó Halloween, y eso significa que el tiempo continúa su marcha. Por lo tanto, también sigue la temporada de anime y en esta ocasión analizamos tres propuestas diferentes de anime actuales.

Por un lado, hablamos sobre KamiErabi God.App. Este título tan particular captó la atención de la gente por un nombre en particular: Yoko Taro. El creador de la franquicia Nier es también el creador de este anime, aunque su trabajo en este título quizás no es suficiente como para elevarlo sobre su competencia. KamiErabi God.App enfrenta a varios adolescentes entre sí para determinar quién de ellos se convertirá en un dios, pero los aspectos CGI del anime por momentos van en contra de la historia que se está intentando contar. Incluso con cinco episodios disponibles, el anime se siente como una historia demasiado lenta que no le hace justicia al nombre que lo acompaña.

MF Ghost, del estudio Felix Film.

Por otro lado, MF Ghost es otro anime con un nombre importante asociado a esta producción, aunque en este caso no es tanto un nombre propio como sí es una franquicia: Initial D. Si bien no es una continuación directa, MF Ghost es una secuela espiritual, en la que varios de los nombres del legendario anime son mencionados. De todas formas, es una historia que se sostiene por sí sola, aunque en esta temporada en particular tiene competencia directa con Overtake!, un anime de Formula 1. Los amantes de los autos tienen para elegir en esta temporada como en ninguna otra.

Finalmente, nos centramos en I’m in Love with the Villainess. Este anime es una adaptación de una de las novelas ligeras más populares en los círculos LGBT, y sus primeros tres episodios demuestran por qué. Rae Taylor reencarna en el mundo de un videojuego de citas, pero a ella no le interesa ninguno de los pretendientes. Por el contrario, la protagonista está enamorada de la villana. Entre chistes y escenas con magia, existen conversaciones serias e inteligentes sobre lo que implica enamorarse de una persona de su mismo género, y también sobre el romance en general. Los momentos graciosos no faltan, pero el trasfondo sobre las relaciones se mantiene durante todo el anime, y es altamente recomendable para los que busquen este tipo de historias.

