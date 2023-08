NOTICIAS | Rainbow Six Siege presenta los detalles de su próxima temporada

Rainbow Six Siege, de Ubisoft.

Rainbow Six Siege es un juego que está muy cerca de cumplir diez años, y aún así sigue siendo uno de los títulos multiplayer más populares. Este honor no es algo que consiguen todos los juegos, y en el caso de Rainbow Six Siege tiene que ver con el constante soporte y contenido que Ubisoft le brinda al juego. Ahora, el estudio dio a conocer los primeros detalles de la nueva temporada del juego, que será la tercera de este octavo año.

En principio, el juego sumará a una nueva operadora: RAM. Este personaje proviene de Corea del Sur y trae consigo un dispositivo muy especial, llamado Bu-gi Auto Breaker. Este será el dispositivo lanzable más grande del juego hasta ahora, y tiene un poder de destrucción muy alto, ya que sus ruedas están pensadas para destruir pisos de madera y en la parte frontal posee sierras para destruir ciertas paredes y escudos. Además, el Bu-gi Auto Breaker será a prueba de balas y podrá activarse de manera remota.

Rainbow Six Siege es uno de los juegos online más populares.

Además de RAM, la nueva temporada hará algunos cambios tanto en el balance del juego como en algunos modos para mejorar la experiencia de los jugadores. Ubisoft sumará tutoriales especiales para aquellos que jueguen Rainbow Six Siege por primera vez, y los modos online tendrán una nueva estructura. El modo Quick Match tendrá un cambio de cronómetros y en general será más rápido; las partidas No Igualadas pasarán a llamarse Estándar para reflejar su condición como punto medio entre Quick Match y partidas competitivas. También, el modo arcade suma un nuevo modo Team Deathmatch en el que se cambiarán las armas de los jugadores al azar, para así poder probar diferentes opciones un modo más entretenido.

Rainbow Six Siege está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. La nueva temporada llegará el mes próximo.

