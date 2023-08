NOTICIAS | THQ Nordic Digital Showcase presentó un nuevo videojuego de Las Tortugas Ninja, South Park y mucho más

THQ Nordic tuvo una nueva edición de su showcase en la que presentó nuevos trailers y dejó varias sorpresas. A días del estreno de Las Tortugas Ninja: Caos Mutante, una nueva película de la franquicia, tuvo lugar la presentación de un popular cómic protagonizado por Leonardo, Michelangelo, Donatello y Raphael.

¿No sabías que hoy tenía lugar la THQ Nordic Digital Showcase? Bueno, acá vas a leer todos los anuncios:

South Park: Snow Day es el nuevo juego de la serie.

South Park: Snow Day

Eric y Kenny regresan en un nuevo videojuego multijugador cooperativo, llamado South Park: Snow Day.

El título de la franquicia animada llegará en 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. ¿Baldur´s Gate 3 vibes? Bueno, tiene magia y un Cartman caracterizado.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy ultima entrega de la saga Trine

Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Vuelve la serie Trine con su enfoque en el multijugador, con el nuevo Trine 5: A Clockwork Conspiracy. El juego saldrá a la venta este 31 de agosto, y para palpitar la salida del juego a fin de mes, THQ Nordic presentó un tráiler especialmente para quienes aman jugar estos títulos con en su modalidad multijugador

Se anuncia Titan Quest II.

Titan Quest 2

¿Esperaban Titan Quest 2? Sus deseos son órdenes. El nuevo título de la franquicia de rol de acción está en desarrollo y falta menos. “Háblanos de esperanza” relata el trailer y emociona cada sentido gamer. No hay fecha de lanzamiento pero se confirmó que saldrá para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Anuncio Wreackreation THQ Nordic Showcase

Wreckreation

Amantes de las tuercas, el aceite y los motores también tuvieron su momento con el próximo título de carreras arcade (muy arcade). Hot Wheels Unleashed, y el DLC de la franquicia para Forza Horizon 7, dejó la vara realmente muy alta y Wreckreation tendrá que enfrentarse a ese recuerdo. Algún choque habrá seguro. Saldrá para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Alone in the Dark presenta a David Harbour .

Alone In the Dark

Los fanáticos del terror también tuvieron su alegría, con el nuevo tráiler de Alone in the Dark. THQ Nordic había adelantado el año pasado que estaban trabajando en un nuevo juego de la serie, y ahora pudimos finalmente verlo en acción. Este tráiler nos muestra a Edward Carnby, un investigador privado que será uno de los dos personajes jugables y lo interpretará David Harbour.

El remake del grandioso RPG Gothic 1.

Gothic 1 Remake

Nuevo trailer para el RPG en tercera persona muy esperado por los fans de la franquicia. Si creciste jugando rol con tus amigos, Gothic es un título en el que debes aventurarte. La visual del mundo tiene vibras de The Elder Scrolls V: Skyrim y A Plague Tale. Gothic 1 Remake llegará para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.

Last Train Home nuevo juego de THQ Nordic.

Last Train Home

¿Te gustan los juegos de estrategia? Last Train Home presenta una opción diferente: estás a cargo de soldados que buscan volver a su hogar en plena Segunda Guerra Mundial. Pero no todo lo que brilla es oro, los enemigos te harán la vida imposible. Sin fecha confirmada, este título saldrá para PC.

Way of the Hunter: Tikamoon Plains, el nuevo DLC del juego.

Way of the Hunter: Tikamoon Plains

THQ Nordic mostró un nuevo tráiler de este DLC de Way of The Hunter, enfocado en los nuevos escenarios que traerá. Llamado Way of the Hunter: Tikamoon Plains, ya está disponible para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.

Outcast - a New Beginning.

Outcast - A New Beginning

¿Cómo explicarlo? Es una mezcla entre Assassin’s Creed y Avatar. Parkour (pero con Jetpacks) y un mundo abierto con colores y texturas muy llamativas. Este juego desarrollado por Appeal Studios no tiene fecha confirmada. Cuando salga, lo hará en PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Space For Sale

¿Lo más importante de este anuncio? La confirmación de una beta cerrada (con inscripciones abiertas) para un nuevo SimCity en el espacio exterior. ¿Tiene vibras de Pikmin? Puede ser. Space For Sale estará disponible en PC.

Lo nuevo de las tortugas ninjas, TMNT: The Last Ronin.

Teenage Mutant: Ninja Turtles: The Last Ronin

Pudimos ver un breve teaser de la adaptación del cómic homónimo publicado en 2020. Después del éxito de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, la nostalgia vuelve a jugar un papel importante en la industria de los videojuegos. No tenemos fecha de lanzamiento pero sí desarrolladora confirmada: Black Forest Games, el equipo alemán reconocido por la remake de Destroy All Humans.

