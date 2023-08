EN VIDEO | 5 shooters con raíces en los juegos de la vieja escuela

Rise of the Triad, un first-person shooter de la década de los ‘90, recibió una remasterización hace poco. Si bien esta práctica es algo común hoy en día, también es cierto que los juegos de este género que tienen raíces en lo que se conoce como “la vieja escuela” son los menos, como pueden ser Project Warlock o Ion Fury. Por eso, si te gustó Rise of Triad, te traemos cinco shooters modernos que parecen de la vieja escuela.

Cinco FPS modernos que parecen de la vieja escuela, como Rise of the Triad- Ludicrous Edition

